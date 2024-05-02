喬治亞州長簽法案 限制賣土地給中國公民

亞州民主黨籍的州參議員華裔歐曉瑜反對新法限制中國公民購地。(美聯社)

喬治亞州 長坎普(Brian Kemp)4月30日簽署SB420法案成為喬州 新法律，限制一些中國等一些國家公民購買喬州土地；批評者表示，此舉反映的是仇外情緒，可能傷害移民社區，但支持者也不乏其人。

美聯社報導，類似法案已經在不少其他州成為法律。喬治亞新法律禁止任何中國等國家的「代理人」購買該州農地，或者鄰近軍事設施的任何商用土地。

喬治亞州議會民主黨人砲轟SB420法案為歧視，但是在州內南部瓦爾多斯塔市(Valdosta)的簽字典禮上，共和黨籍的坎普州長讚揚本法為國家安全措施。

坎普表示，喬治亞州不容外國敵對勢力控制對喬州存亡極重要的東西，例如食物供應。

非營利組織「停止仇恨亞裔 及太平洋島裔」(Stop AAPI Hate)共同創辦人崔貞文(Cynthia Choi)表示，坎普州長簽署本法案就是縮減他的責任，未能保護憲法保障給全體喬治亞民眾的正當程序，反而在操作仇恨亞裔、找代罪羔羊、販賣反移民恐懼。

這條新的州法禁止中國、古巴、伊朗、北韓、俄羅斯等國家非美國公民或合法居民之「代理人」擁有任何喬治亞農地，或軍事設施周邊十哩範圍內任何商用土地，除非他們前一年至少有10個月住在喬州。

雖說本法納入其他國家，但是在州立法會討論時，焦點大多放在中國。代理人指的是代表國家而行動的人。本禁令擴大適用於那些國家的商業行號，但不適用於住居房地產。

其他批評人士警告，本法可能遭遇法律挑戰；「亞裔增進正義」(Asian Americans Advancing Justice)亞特蘭大分會長潘桐(Thong Phan，音譯)表示，未來會看到判決，指本法違反人民的憲法保護、凌駕聯邦法律之上。

包括佛州、阿拉巴馬、路易斯安納及阿肯色各州去年都通過類似禁令，也有民主黨人挑起有關中國人在美擁有農地的顧慮，支持這類立法。

疑似中方間諜氣球飛掠美國、與中國有關的事業體在北達科他州、德州軍事基地附近買土地等事件發生後，這類立法取得支持。