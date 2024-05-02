我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男逼6歲兒高速跑步致死影片曝光 面臨一級謀殺指控

廣東梅大高速路坍塌 司機急攔後車、熱心路人摸黑救受困6人

喬治亞州長簽法案 限制賣土地給中國公民

編譯潘勛／綜合報導
亞州民主黨籍的州參議員華裔歐曉瑜反對新法限制中國公民購地。(美聯社)
亞州民主黨籍的州參議員華裔歐曉瑜反對新法限制中國公民購地。(美聯社)

喬治亞州長坎普(Brian Kemp)4月30日簽署SB420法案成為喬州新法律，限制一些中國等一些國家公民購買喬州土地；批評者表示，此舉反映的是仇外情緒，可能傷害移民社區，但支持者也不乏其人。

美聯社報導，類似法案已經在不少其他州成為法律。喬治亞新法律禁止任何中國等國家的「代理人」購買該州農地，或者鄰近軍事設施的任何商用土地。

喬治亞州議會民主黨人砲轟SB420法案為歧視，但是在州內南部瓦爾多斯塔市(Valdosta)的簽字典禮上，共和黨籍的坎普州長讚揚本法為國家安全措施。

坎普表示，喬治亞州不容外國敵對勢力控制對喬州存亡極重要的東西，例如食物供應。

非營利組織「停止仇恨亞裔及太平洋島裔」(Stop AAPI Hate)共同創辦人崔貞文(Cynthia Choi)表示，坎普州長簽署本法案就是縮減他的責任，未能保護憲法保障給全體喬治亞民眾的正當程序，反而在操作仇恨亞裔、找代罪羔羊、販賣反移民恐懼。

這條新的州法禁止中國、古巴、伊朗、北韓、俄羅斯等國家非美國公民或合法居民之「代理人」擁有任何喬治亞農地，或軍事設施周邊十哩範圍內任何商用土地，除非他們前一年至少有10個月住在喬州。

雖說本法納入其他國家，但是在州立法會討論時，焦點大多放在中國。代理人指的是代表國家而行動的人。本禁令擴大適用於那些國家的商業行號，但不適用於住居房地產。

其他批評人士警告，本法可能遭遇法律挑戰；「亞裔增進正義」(Asian Americans Advancing Justice)亞特蘭大分會長潘桐(Thong Phan，音譯)表示，未來會看到判決，指本法違反人民的憲法保護、凌駕聯邦法律之上。

包括佛州、阿拉巴馬、路易斯安納及阿肯色各州去年都通過類似禁令，也有民主黨人挑起有關中國人在美擁有農地的顧慮，支持這類立法。

疑似中方間諜氣球飛掠美國、與中國有關的事業體在北達科他州、德州軍事基地附近買土地等事件發生後，這類立法取得支持。

喬州 亞裔 喬治亞州

上一則

調查：1/3亞太裔公民 自認仍被仇恨

下一則

藝術學院詐60億元學貸 被教育部取消 37萬學生受益

延伸閱讀

賴皮寮解套就地合法？全台礦區住民要求比照

賴皮寮解套就地合法？全台礦區住民要求比照
山米法案過關 紐約市特殊區域將降低限速

山米法案過關 紐約市特殊區域將降低限速
防隱藏謀殺 新法增家暴受害者權利

防隱藏謀殺 新法增家暴受害者權利
坎普簽署 喬州調降個人及企業所得稅率

坎普簽署 喬州調降個人及企業所得稅率

熱門新聞

知豆汽車推出的四四方方的新迷你電動車「彩虹」，底價約等於4400美元。(取自知豆官網)

超過需求 中國為何一直生產電動車？

2024-04-29 12:39
大學校園內反以反猶挺巴的學生示威不停，阻擾正常教學活動，不少大學校方採取強硬行動，讓參與示威的學生擔心留下紀錄，影響學業畢業與就業。圖為紐約市哥倫比亞大學校園內一名示威學生18日被維安警方逮捕。(美聯社)

挺巴示威學生恐被取消簽證及助學金、不能畢業 要求校方大赦

2024-04-29 02:30
根據樂齡會調查，逾四分之一50歲以上尚未退休者，悲觀表示無法退休，因為退休儲蓄追不上物價上漲的速度。（美聯社）

1/4逾50歲國人嘆「永難退休」 1/3卡債超過1萬

2024-04-25 11:55
示威者打破哥倫比亞大學漢彌爾頓大樓出入口的玻璃。（擷自X@Dr. Eli David）

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

2024-04-30 07:30
（取自X平台）

布林肯北京吃餃子 用筷熟練「什麼餡兒的？」

2024-04-30 17:36
拜登總統27日在白宮記者協會年度晚宴上被主持人柯林斯的笑話，逗的笑開懷。(美聯社)

蓋洛普新民調：81歲拜登成為最不受歡迎總統

2024-04-28 21:39

超人氣

更多 >
華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福
中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡

中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡
61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產

61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產
UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行

UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行
澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥

澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥