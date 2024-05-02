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廢除1864年禁墮胎嚴法 亞利桑納州議會通過 州長將簽署

編譯潘勛／綜合報導
亞州議會1日通過廢除1864年內戰時期禁止墮胎嚴法。圖為反墮胎人士1日在亞州首府鳳凰城擔牌抗議，要求保護胎兒生命。(美聯社)
亞州議會1日通過廢除1864年內戰時期禁止墮胎嚴法。圖為反墮胎人士1日在亞州首府鳳凰城擔牌抗議，要求保護胎兒生命。(美聯社)

亞利桑納州州議會1日票決，通過廢除1864年幾乎全面禁止墮胎法律，全案將送往民主黨籍州長霍布斯(Katie Hobbs)，咸信霍布斯將會簽字。

美聯社報導，亞利桑納州高等法院最近認定，內戰時代的墮胎禁令依然有效；上周州眾議會驚險通過廢法法案，1日轉參議會投票時，兩名共和黨籍州參議員加入民主黨，以16比14票通過；霍布斯聲明表示，她預計很快簽字於本法案，廢除古老的禁墮胎法條。

霍布斯表示，那條古老法律有巨大的破壞效果，正因如此，自她就職第一天便呼籲廢止；本州女性不應生活在一個本該由自己與醫生下決定、但政治人物卻代她們下決定的州；雖說這次廢除陳年舊法，對保護婦女生命很重要，但對亞州奮力確保州方的生育醫療照護，只是個開始。

1864年舊法還起死回生，讓亞州共和黨在今年總統選舉處於守勢；亞州是重大戰場州。

副總統賀錦麗1日表示，綜觀全國，女性生活在混亂殘忍的狀態，其成因就是前總統川普，亞利桑納州發生的事就是最新例證。賀錦麗表示，雖說亞州民主黨奮力想清除川普及其極端派盟友造成的紊亂，但該州1864年禁墮胎令存活著，依然有效，連女性遭強暴或亂倫也不例外。

廢除舊法一旦簽字生效，2022年州法規定，禁止懷胎15周後墮胎，就變成亞州現行的墮胎法律。只是，1864年禁墮胎舊法廢止，接下來要到州立法會本會期結束後90天才生效，本會期可能在6或7月結束，所以還有段時間。

亞利桑納州檢察長梅耶斯(Kris Mayes)表示，立法會1日投票對保護州內民眾自由權是一大勝利，但她擔憂如果沒有緊急條款，民眾仍將受苦於1864年舊法一段時間。她表示，州檢察長辦公室將探索一切可得選項，阻止有160年歷史的舊法還發威。

墮胎 亞利桑納州 民主黨

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