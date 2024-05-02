藝術學院詐60億元學貸 被教育部取消 37萬學生受益

學店藝術學院詐60億學貸 ，拜登政府宣布取消。(美聯社）

曾在全國有數十座校園的「藝術學院」(the Art Institute)去年下旬突然宣布永久關門。拜登 政府1日表示，教育部 決定取消2004年元旦至2017年10月16日提供給該連鎖學校共計31萬7000名借款學生的60億元學生貸款 。

教育部表示，該無良學店為吸引學生「撒了大謊」，該部決定援引權力取消借款人被誤導後申請的學貸。拜登總統聲明表示，「該機構偽造數據，故意誤導學生，欺騙借款人承擔巨額債務；他們在學業結束後卻沒有獲得大好職業前景。」

拜登政府指稱，迄今政府總計已批准取消透過各計劃而成立的1600億元學生貸款；其中287億元被取消的學貸，是用在遭到不良大學欺騙或學校突然關門的學生身上。

教育部表示，營利性連鎖學校「藝術學院」曾在麻州、愛荷華州和賓州被控欺詐，這些州檢察長調查後向教育部提供詐騙證據，因此該部決定採取行動。

教育部表示，該連鎖店告訴有意就讀該校的學生，可以保證就業，逾80% 畢業生在自己的研究領域都可找到工作，但其畢業生實際就業率低於57%，校方數據顯然是篡改的結果。該學店各分校公布的畢業生薪資廣告，也是出於捏造，

教育部聯邦學生援助辦公室營運長科德雷(Richard Cordray)表示，「學生希望透過教育改善生活，卻成了『藝術學院』的獵物。我們無法彌補這些學生被偷走的時間，但我們可以減輕他們的債務負擔。」

教育部1日開始向發電郵給被取消學貨的借款人；借款人毋需採取任何行動，已支付的貸款款項將被退還。

「藝術學院」連鎖學店全盛時期曾在全國設立數十個分支機構，包括紐約、芝加哥、邁阿密和洛杉磯在內。該學店曾由教育管理公司(Education Management Corp.)經營幾十年；公司被控非法招聘後，2015年與司法部達成9550萬元和解，開始關閉分校；該公司2018年倒閉，剩餘園區賣給另一家公司。最後八個校區在去年關閉。