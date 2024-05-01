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亞太副助卿：中為自身利益錯用2758決議 將台排除國際

記者張文馨／華盛頓報導
國務院亞太副助卿藍墨客(右)29日表示，聯合國大會2758號決議並未排除台灣有意義地參與國際組織。(中央社)
國務院亞太副助卿藍墨客(右)29日表示，聯合國大會2758號決議並未排除台灣有意義地參與國際組織。(中央社)

今年的世界衛生大會(WHA)將於5月27日到6月1日在瑞士日內瓦舉行，美國國務院資深官員29日在華府智庫表示，聯合國大會2758號決議並未排除台灣有意義地參與聯合國體系與其他多邊論壇；北京為符合自身利益，錯誤運用2758號決議，還把其和一中原則混為一談，聲稱這是國際共識。

藍墨客：WHA成員很混淆

負責中國與台灣事務的亞太副助卿藍墨客29日在華府智庫「德國馬歇爾基金會」研討會表示，從新冠疫情看出，台灣被拒於WHA門外，對國際福祉產生負面影響；即便台灣應對疫情表現出色，都可能不能以觀察員身分參與本月舉行的WHA。

藍墨客表示，正是北京多次以2758號決議為由，反對華府支持台灣有意義國際參與的行動，這讓WHA成員感到混淆。

1971年10月25日，聯合國第26屆大會通過「恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利」，承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織唯一合法代表，並把蔣介石的代表從他在聯合國組織及其所屬一切機構所非法占據的席位上驅逐出去。

「無涉對台關係主權決定」

藍墨客說，2758號決議並未認可、不等同也不反映一中原則的共識；2758號決議無涉他國對台關係的主權決定；2758號決議不構成聯合國對台灣最終政治地位的立場；2758號決議不排除台灣有意義的參與聯合國體系和其他多邊論壇。

藍墨客表示，中方錯誤使用2758號決議，將台灣排除在國際體系外，也破壞台灣邦交，影響官方及非官方夥伴主權決定。

藍墨客重申，美國支持台灣有意義參與不以主權為先決條件的國際組織，支持台灣有意義參與WHA與ICAO，也會持續堅持針對2758號決議的四項主張。

美第5度對決議表達反對

藍墨客也提到，美國一個中國政策不等於中方一中原則，其他國家一中政策也與美國有所不同；美國反對兩岸任一方片面改變現狀，不支持台灣獨立，支持兩岸對話，期待兩岸歧見能以和平方式、不受脅迫方式，且在兩岸人民都能接受的狀態下解決。

中華民國外交部表示，此次是美國政府第五度針對聯大第2758號決議遭扭曲表達嚴正反對立場，充分展現美方對中國惡劣意圖的高度關切，外交部表達誠摯歡迎及感謝。

圖為1971年中華民國當時的外交部長周書楷宣布退出聯合國，步下講台。(本報資料照...
圖為1971年中華民國當時的外交部長周書楷宣布退出聯合國，步下講台。(本報資料照片)

聯合國 WHA 一中原則

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