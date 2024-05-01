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大麻可望降級「低風險藥物」緝毒局提案 司法部支持

記者胡玉立／綜合報導
緝毒局提案將大麻降級為低風險藥物，影響廣大，此亦為拜登總統的政策。（路透）
緝毒局提案將大麻降級為低風險藥物，影響廣大，此亦為拜登總統的政策。（路透）

聯邦緝毒局（Drug Enforcement Administration ，DEA）計畫把大麻重新歸類為危險性較低藥物，大麻將從目前的一級管制藥物類（Schedule I drug）中剔除，改列三級（Schedule III）管制藥物。此舉將是50多年來DEA毒品政策影響最大的歷史性轉變，將在全國產生連鎖效應。

美聯社報導，DEA提案仍須經白宮行政管理和預算辦公室（OMB）審查批准。該提案將承認大麻醫療用途，同時承認：與一些最危險藥物相比，大麻被濫用可能性較低。但DEA還不打算將娛樂用途大麻完全合法化。

緝毒局提案將大麻降級為低風險藥物，影響廣大，此亦為拜登總統的政策。（美聯社）
緝毒局提案將大麻降級為低風險藥物，影響廣大，此亦為拜登總統的政策。（美聯社）

大麻自一級管制藥物類（此分類包括海洛因和迷幻藥LSD在內）剔除的計畫，在OMB審查批准後，DEA將先徵求公眾意見。根據聯邦衛生部建議，大麻將納入三級（Schedule III），與氯胺酮(ketamine，俗稱K他命）和一些合成代謝類固醇（anabolic steroids）放在同一類。在公眾評議期和行政法官審查之後，DEA將公布最終規則。

司法部長加蘭德（Merrick Garland）在該計畫上簽名，顯示司法部對此案的支持 ，也代表此案對拜登政府的重要性。

此前，拜登總統2022年10月曾呼籲重新檢視聯邦大麻法、赦免數以千計因持有大麻被聯邦定罪的國人。他還呼籲州長和地方領袖採取類似措施，消除大麻定罪。

拜登去年12月表示，「吸食和持有大麻的犯罪紀錄對就業、住房和教育機會帶來不必要的障礙。因為我們錯看大麻，太多人生被顛覆。現在是糾正這些錯誤的時候了。」

在選舉年宣布改歸類大麻至較低分類，可能有助拜登提高日益萎靡的支持率，在年輕選民中尤然。

去年秋天的蓋洛普民調發現，七成成年人支持大麻合法化，是迄今民調最高水平；2000年約30%支持大麻合法化。

緝毒局提案將大麻降級為低風險藥物，影響廣大，此亦為拜登總統的政策。（美聯社）
緝毒局提案將大麻降級為低風險藥物，影響廣大，此亦為拜登總統的政策。（美聯社）

第三類藥物仍是受管制物質，未經許可販運者仍可能面臨聯邦刑事起訴。

部分批評者認為聯邦緝毒局不該改變對大麻的態度，可能會導致有害副作用。DEA前副局長萊利 (Jack Riley) 表示，他認為大麻仍是可能的「入門毒品」，可能導致使用其他毒品。

但也有不少人認為應把大麻看成和酒精一樣。近年來，聯邦毒品政策落後許多州；全美有38州已將醫療用大麻合法化，24州已將其娛樂用途合法化。

大麻合法化 拜登 毒品

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