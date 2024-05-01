「聯合健保」規模過大影響經濟國安 參院聽證擬分拆

聯合健保集團(UnitedHealth Group)是美國規模最大的私人醫療保險公司。(路透)

聯合健保 集團(UnitedHealth Group)是美國規模最大的私人醫療保險公司，也是擁有最多醫師的雇主，總計4000億的營運項目包括醫院、居家健康服務及安寧照顧等；數千萬美國民眾經常與2200個旗下單位接洽，某些地區民眾從出生到終老，可能一輩子都是集團客戶。華盛頓郵報30日報導，聯合健保規模已大到引發經濟、國家安全考量，如今國會議員打算進行拆分。

報導指出，聯合健保集團原本就擁有醫院系統，後來迅速併購門診手術中心，近年擴張版圖進入居家健康服務。

但這個集團所屬的科技公司Change Healthcare今年2月遭遇駭客 網路攻擊，導致美國醫療系統幾乎陷入癱瘓。國會本周將舉行聽證會討論解決之道。

聯合健保集團去年220億元獲利引發某些輿論批評，質疑以利潤為優先考量，卻讓病患增加開銷負擔。

前總統歐巴馬任內負責監督白卡(Medicaid)、紅藍卡(Medicare)計畫的畢維克(Don Berwick)便說，聯合健保集團龐大到對國家不好，對集團本身也不好，「聯合健保的成功是投資者的獲利」。

相較於經常因為藥價上漲而被國會點名出席作證的製造業者，數十年來聯合健保集團在國會較少引起注意。聯邦反托辣斯(antitrust)主管官員則以禁止企業併吞競爭對手為主要目標，也就是水平整合(horizontal integration)，但聯合健保集團則是在醫療業的不同領域展開收購，也就是垂直整合(vertical integration)，主管機關多半較為寬容。

但如今國會議員與主管官員開始注意到聯合健保集團規模大到引起經濟、國家安全考量，例如2月間處理40%全美醫療請款案件的Change Healthcare遭受駭客攻擊，導致付款系統暫時停用，醫院、醫師與其他醫療機構連續數周無法收款，病患領取處方藥同樣受到影響，後續效應持續迄今。

聯合健保集團執行長維帝(Andrew Witty)1日將赴國會聽證會作證，根據參院 歷史辦公室(Senate Historical Office)紀錄，這將是聯合健保集團15年來第一次派執行長到國會作證。報導指出，參院財政委員會主席魏登(Ron Wyden)將在聽證會上針對營運問題詢問維帝。

魏登受訪時說：「我對聯合健保的規模以及在醫療開銷當中扮演何種角色，有許多嚴肅問題要問。」他表示：「我們常常聽到消息說，聯合健保延誤病患治療或拒絕提供治療。」