熟齡有錢人支撐美國經濟 促通膨續漲恐拖慢降息

荷包充實的熟齡人口讓美國經濟獲得支撐而欣欣向榮，圖為紐約時報廣場附近的商店。( 美聯社)

荷包充實的熟齡人口讓美國經濟獲得支撐而欣欣向榮，這個族群過去幾年從股市、房市獲利甚豐，在消費者支出當中占有可觀比例，許多消費是花在高價服務項目，例如旅遊、醫療、娛樂，促使物價及通膨繼續上漲；聯準會 希望抑制通膨的各種措施，對於熟齡人口的花錢習慣而言相對影響較少，因為根本不太需要借貸，聯準會頻頻升息則讓持有公債的有錢長輩受益更多。

美聯社報導指出，64歲的瓊恩‧哈里斯(Joan Harris)退休 兩年來，每年兩度探視住在不同州的已成年兒女，目前正在籌備中的出遊計畫，包括到蘇格蘭參加科幻研討會、搭乘迪士尼(Disney)郵輪，明年還想到大英帝國的新石器時代古蹟。

現居新墨西哥州 阿布奎基(Albuquerque)的哈里斯，在聯邦政府擔任工程師共計29年。她說：「我現在反而比在上班的時候還有更多錢可花。」她說，過去與前夫必須一起為孩子的大學開銷努力，還要為儲蓄帳戶存錢，如今是這輩子第一次願意花錢坐頭等艙。

哈里斯說，去蘇格蘭打算搭商務艙，搭郵輪則要住高等套房。她表示，由於父親歲數已高，母親身體不好，讓她領悟到錢財是帶不走的，有朝一日自己恐怕行動不便，想去蘇格蘭或搭郵輪都無福享受，「所以現在最好把握機會，對吧？」

哈里斯的房子、車子貸款均已繳清，日前看到社區裡有房子要賣50萬元，她的房子則在1991年以16萬2000元購得。

美聯社報導，較年長的美國人擁有財富，在各年齡層當中占比極高。聯準會統計顯示，55歲以上民眾擁有全美家庭財富將近75%，比2010年的68%增加。疫情發生以來，年輕家庭的淨資產雖然同樣增加，但由於年輕成年人的財富相對較少，即使增加幅度差不多，財富總額也無法跟長輩們媲美。

投資機構亞登尼研究(Yardeni Research)總裁亞登尼(Edward Yardeni)指出，戰後嬰兒潮(baby boomers)是史上最有錢的退休族群，雖然不是每個人都非常有錢，但由於美國不曾出現整個退休世代都頗富裕的前例，導致經濟表現一直保持強勁。