福特「藍色定速」系統釀3死 交安局調查

福特汽車的「藍色定速」駕駛系統，年初在德州和賓州分別闖禍造成三死。(美聯社)

福特汽車的「放手」駕駛系統2月、3月在德州 和賓州分別闖禍，釀成三死，全國公路交通安全管理局(NHTSA)已展開調查。

交安局29日表示，這兩起車禍都是福特汽車的「藍色定速」(BlueCruise)駕駛系統造成的。兩輛裝了此系統的Mustang Mach-E都在開了夜燈的情況下，撞上停止的車輛，交安局因此決定調查2021-2024年出廠的該型13萬輛藍色定速系統，在高速行駛狀態下的表現，以及監視駕駛人的功能。

福特三年前推出藍色定速系統，並稱在97%美國、加拿大定速高速公路的路段行駛沒問題。

汽車業者為了減輕駕駛人的負擔，設計出愈來愈「省力開車」的功能，包括自動踩剎車、加速、轉彎等。特斯拉 汽車的自動駕駛軟體成為交安局調查重點之際，福特的藍色定速系統追蹤駕駛人眼神的功能，是否真能讓駕駛人專心開車，是交安局調查的重點。

調查結果可能導致福特召回那13萬輛車，同時要福特改善藍色定速駕駛系統的設計。

交安局3月開始調查2月發生在德州的撞車事件，當地警察說，闖禍的福特汽車當時啟動了「部分」「自動駕駛」功能。

一份針對「輔助駕駛」功能的研究報告，對特斯拉和福特的自駕 系統評價都很差，認為沒有證據顯示，這種技術對開車人有何安全助益。

交安局上周才表示，特斯拉針對12月召回修訂的自駕軟體更新，是否足以改善問題，它正在仔細研究。它說，數百起特斯拉自駕系統使用時造成的車禍，只要駕駛人專心開車，都是「可以避免的」車禍。

特斯拉眼看今年銷售前景不如往年，急著想推出更進步的「全自駕」(Full Self-Driving)系統，周末已獲得中國政府臨時核准。但是特斯拉在網站上、使用手冊上都表明，雖名為「全自駕」，不表示車子能全完自動，把人送到目的地，仍需開車人監視車子的行進。