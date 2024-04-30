我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／戴維斯生死戰傷肩 金塊穆雷3.6秒致勝球淘汰湖人

房租有彈性 用兩招跟房東議價

福特「藍色定速」系統釀3死 交安局調查

記者張聲肇／綜合報導
福特汽車的「藍色定速」駕駛系統，年初在德州和賓州分別闖禍造成三死。(美聯社)
福特汽車的「藍色定速」駕駛系統，年初在德州和賓州分別闖禍造成三死。(美聯社)

福特汽車的「放手」駕駛系統2月、3月在德州和賓州分別闖禍，釀成三死，全國公路交通安全管理局(NHTSA)已展開調查。

交安局29日表示，這兩起車禍都是福特汽車的「藍色定速」(BlueCruise)駕駛系統造成的。兩輛裝了此系統的Mustang Mach-E都在開了夜燈的情況下，撞上停止的車輛，交安局因此決定調查2021-2024年出廠的該型13萬輛藍色定速系統，在高速行駛狀態下的表現，以及監視駕駛人的功能。

福特三年前推出藍色定速系統，並稱在97%美國、加拿大定速高速公路的路段行駛沒問題。

汽車業者為了減輕駕駛人的負擔，設計出愈來愈「省力開車」的功能，包括自動踩剎車、加速、轉彎等。特斯拉汽車的自動駕駛軟體成為交安局調查重點之際，福特的藍色定速系統追蹤駕駛人眼神的功能，是否真能讓駕駛人專心開車，是交安局調查的重點。

調查結果可能導致福特召回那13萬輛車，同時要福特改善藍色定速駕駛系統的設計。

交安局3月開始調查2月發生在德州的撞車事件，當地警察說，闖禍的福特汽車當時啟動了「部分」「自動駕駛」功能。

一份針對「輔助駕駛」功能的研究報告，對特斯拉和福特的自駕系統評價都很差，認為沒有證據顯示，這種技術對開車人有何安全助益。

交安局上周才表示，特斯拉針對12月召回修訂的自駕軟體更新，是否足以改善問題，它正在仔細研究。它說，數百起特斯拉自駕系統使用時造成的車禍，只要駕駛人專心開車，都是「可以避免的」車禍。

特斯拉眼看今年銷售前景不如往年，急著想推出更進步的「全自駕」(Full Self-Driving)系統，周末已獲得中國政府臨時核准。但是特斯拉在網站上、使用手冊上都表明，雖名為「全自駕」，不表示車子能全完自動，把人送到目的地，仍需開車人監視車子的行進。

特斯拉 自駕 德州

上一則

首季GDP成長「縮水」 學者稱不必恐慌

下一則

馬斯克會李強後 中國宣布特斯拉4數據安全合規

延伸閱讀

全球車企高層爭奔華合作 分析師：馬斯克訪京是特斯拉分水嶺

全球車企高層爭奔華合作 分析師：馬斯克訪京是特斯拉分水嶺
全自駕何時落地中國？特斯拉：具體不好說 預估快了

全自駕何時落地中國？特斯拉：具體不好說 預估快了
特斯拉、蘋果大漲鎮住美股早盤 台積電ADR跌1%

特斯拉、蘋果大漲鎮住美股早盤 台積電ADR跌1%
彭博：特斯拉清除FSD障礙 馬斯克訪中國立見成效

彭博：特斯拉清除FSD障礙 馬斯克訪中國立見成效

熱門新聞

雷蒙多接受「60分鐘」（60 Minutes）採訪片段。（擷自CBS News）

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

2024-04-22 11:46
根據樂齡會調查，逾四分之一50歲以上尚未退休者，悲觀表示無法退休，因為退休儲蓄追不上物價上漲的速度。（美聯社）

1/4逾50歲國人嘆「永難退休」 1/3卡債超過1萬

2024-04-25 11:55
大學校園內反以反猶挺巴的學生示威不停，阻擾正常教學活動，不少大學校方採取強硬行動，讓參與示威的學生擔心留下紀錄，影響學業畢業與就業。圖為紐約市哥倫比亞大學校園內一名示威學生18日被維安警方逮捕。(美聯社)

挺巴示威學生恐被取消簽證及助學金、不能畢業 要求校方大赦

2024-04-29 02:30
圖為試圖從墨西哥邊境進入美國的移民隊伍。(歐新社)

110萬與美國公民結婚無證客 可望獲臨時身分和工作

2024-04-23 12:07
拜登總統27日在白宮記者協會年度晚宴上被主持人柯林斯的笑話，逗的笑開懷。(美聯社)

蓋洛普新民調：81歲拜登成為最不受歡迎總統

2024-04-28 21:39
央視報導，美國特斯拉公司首席執行官馬斯克（Elon Musk）在28日抵達北京，並與中國國務院總理李強會面。圖取自央視新聞

特斯拉CEO馬斯克「突發」訪北京 並與李強會面

2024-04-28 10:28

超人氣

更多 >
手機業者折扣 55歲以上者要把握

手機業者折扣 55歲以上者要把握
昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍
「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命
北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊