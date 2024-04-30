無人駕駛卡車 年底前德州上路 真人司機恐被迫提早退休

「奧羅拉創新」公司的自駕大卡車試驗七年，將在德州上路。(美聯社)

20輛無人駕駛的大卡車，年底前會在德州 達拉斯和休士頓之間的45號州際高速公路上奔馳作業，恐迫使真人司機提早退休。

奧羅拉創新(Aurora Innovation)公司出產的18輪自駕大卡車裝有25個雷射、雷達與照相機偵測器，不但會自動轉彎，碰到路面有垃圾桶和輪胎擋道，還會在不到一秒鐘之內，自動閃到沒有東西擋住的那一線道，幾乎沒有減速的通過。

未來三、四年，全美各地的道路上，將可見到數千輛這類全自動駕駛卡車24小時無休在運貨，貨運速度加快、人力成本降低可期。

全自駕車 的燃料成本也會降低，因為它們中途不必停車，車速也較固定；如果出現問題必須維修，它們會自動停到路邊，「打電話」求救。

八萬磅重的無人駕駛大卡車，以每小時65哩的速度穿梭於高速公路網，想來就讓人怕害。美國汽車協會(AAA)今年1月的民意調查顯示，66%美國汽車駕駛人不敢搭乘自動駕駛的車輛。

不過，奧羅拉公司的七年試驗將於9個月內結束，屆時，它的無人駕駛卡車將開始運載聯邦快遞、優步貨運( Uber Freight)、沃諾(Werner)運輸公司等客戶的貨物。選擇在德州路段營運的原因是較少下雪、結冰。

多年來，大家預想中的無人車，應該是各大都市的計程車，但通用汽車的機器人計程車出過嚴重車禍，谷歌的Waymo自駕車在加州 就受到抵制，看來先通行全國的，反而是更大輛的大卡車。

道路安全團體不滿政府交通安全單位不事先提出安全規範，任憑車商自訂無人車的安全標準，指控全國公路交通安全管理局通常都要等到事態嚴重後才展開調查、補救，州政府也很少管到這個領域。

車商卻認為，經過多年測試的自駕車比人駕車還安全，因為無人車的雷射和雷達偵測器比人眼看得更遠，不像人類需要休息，更沒有喝酒吸毒導致的危險駕駛問題。