禁華爾街搜括獨棟式住宅 多州擬規範

多州擬規範投資房產的機構，包括強制規定擁有大量獨棟式住宅的持有者，必須把房子賣給一般買家。圖為北卡州的獨棟住宅。(美聯社)

華爾街 日報29日報導，華爾街投資 機構以十億計數的手筆、買下數十萬棟房屋後出租導致房價飆漲，民主黨籍聯邦參、眾議員打算提案祭出規範，內布拉斯加州 、加州、紐約州、明尼蘇達州、北卡羅來納州等州議會也有類似法案正在研議中。

報導指出，民主黨籍國會議員計畫強制規定擁有大量獨棟式住宅(single-family homes)的持有者，必須把房子賣給一般買家；俄亥俄州州議會則有共和黨議員提案，計畫透過課徵重稅把機構投資者從房地產市場逼退，內布拉斯加州、加州、紐約州、明尼蘇達州、北卡羅來納州等州議會也有旨在打擊房地產投資機構的類似提案。

多年來，全國各地許多屋主協會(homeowner associations)一直設法阻止投資機構到社區裡大舉購買房屋做為出租之用。報導指出，這波立法提案風潮反映了民選官員，希望抑制華爾街對獨棟式住宅的貪婪喜好。

議員指出，投資機構搜括數十萬棟房屋然後出租，導致房地產市場待售房屋稀少，房價一路走高，面對有華爾街財團撐腰、能用全現金交易(all-cash)喊價的投資機構，首購族(first-time buyers)根本沒辦法競爭。

疫情期間，不分大小規模的投資客以十億計數的手筆購買房地產。2022年的尖峰時期，房地產市場每四棟成交的獨棟式住宅裡，平均有一棟就是被投資客買走，但近期則因利率上升、供應緊縮，而讓大舉買房的熱潮降溫。全國規模最大的兩家買房企業Invitation Homes與AMH都是上市公司，某些買房企業則有私人創投為靠山，擁有分布全美的成千上萬房屋。

共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)上個月在X平台發文寫道：「以企業等級的手筆收購住宅，似乎導致房市變得扭曲，讓一般德州民眾更難買到房子。」艾伯特指出，這個問題必須列入立法議程，才能保障德州家庭。

聖塔芭芭拉加大(University of California, Santa Barbara)與保守派智庫「曼哈頓研究所」(Manhattan Institute)調查研究顯示，已屆滿投票年齡的民眾，不分共和黨或民主黨員，對於打擊華爾街投資機構買房的提議支持度都頗為一致。

報導指出，打擊投資機構的提案雖然獲得選民普遍支持，但到目前為止，立法進度不管在國會或各州議會卻都沒有重大進展。