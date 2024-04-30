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美軍援拖太久 烏克蘭急缺彈藥、暫時難以反攻

編譯中心／綜合報導
烏軍在烏東阿夫迪夫卡前線向俄軍發射榴彈砲。阿夫迪夫卡已在2月淪陷。(美聯社)
烏軍在烏東阿夫迪夫卡前線向俄軍發射榴彈砲。阿夫迪夫卡已在2月淪陷。(美聯社)

美國加碼援助烏克蘭法案在國會經過數個月延遲，終於在4月24日經拜登總統簽字生效，然而，幾個月的拖延已造成烏軍前線彈藥不足，烏克蘭總統澤倫斯基和烏軍總司令頻頻告急。專家指出，這批軍援充其量只能協助烏軍穩住陣腳，短期內想要反攻恐怕很難。

援烏有法源依據後，美國軍援才能再次大量運往烏克蘭。國防部24日當天就宣布，首批抵達的將是價值10億元的武器和裝備，來自美國庫存。五角大廈在聲明中表示，這批援助將提供大量彈藥和武器和裝備。

路透報導，這批軍援包括布萊德利戰車、刺針防空飛彈、多管火箭系統等可立即在戰場上使用的武器。烏國執政黨國會議員阿拉哈米亞說，美方首批援助可望本周運抵。這筆軍援能夠這麼快運交，主要是因為來自美國庫存。

白宮上月26日宣布另一批價值60億元的軍援，但這筆援助中承諾的裝備並非來自現有美國庫存，而是從國防工業採購，這意味要很久才能運抵烏克蘭，可能需要數月甚至數年。

英國廣播公司報導，美國將加速運交烏克蘭的武器，包括愛國者防空飛彈和155毫米砲彈。英國智庫皇家聯合軍事研究所表示，過去幾個月烏軍缺彈藥，砲彈射擊量被限制為每天2000發。相較之下，俄軍每天射擊高達1萬發砲彈。

自2023年10月以來，估計烏軍已因砲兵火力不足失去583平方公里領土。砲彈短缺，也導致烏東重鎮阿夫迪夫卡已在2月淪陷。

美國恢復彈藥供應，意味烏克蘭可開始使用更多庫存砲彈。但部分軍事專家認為，烏軍短期內仍無力發動小型攻勢。皇家聯合軍事研究所軍事科學主任薩維爾說，此次美援恐只夠讓烏軍今年穩住陣腳，為明年做準備。

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