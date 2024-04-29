超過需求 中國為何一直生產電動車？ 遵習「新質生產力」政策

知豆汽車推出的四四方方的新迷你電動車「彩虹」，底價約等於4400美元。(取自知豆官網)

隨著北京繼續支持「知豆汽車」(Zhido)這類無法獲利的車廠生產電動車 ，藉以提振經濟成長、保護工作機會、擴大中國在全球電動車業的角色，外界認為是為呼應中國國家主席習近平提出的「新質生產力」政策；「新質生產力」已成為政策圈關鍵詞，認為有必要推動高價值的製造業。

華爾街日報28日報導，知豆汽車沒沒無聞，在北京切斷補貼其生產的小型電動車之後，於2019年破產。但4月初，知豆推出四四方方的新迷你電動車「彩虹」，底價約等於4400美元，象徵知豆車廠浴火重生。

知豆能起死回生，是因為國有基金及其他數十投資人2023年底又把新的資金注入該公司，不顧廣泛跡象指出，中國已有太多車廠可以滿足國內需求。甘肅省長3月造訪知豆車廠後表示，希望知豆能對新能源車業的永續、健康成長做出貢獻。

中國自動車超量生產由來甚久，目前本土有100多車廠，每年產出約4000萬輛新車，但國內銷售約2200萬輛。這種狀況導致與特斯拉 等車廠在中國爆發殘酷的價格戰，也引發美、歐的憂懼，生怕中國車廠拿賣不出去的汽車，淹沒其他國家。

自習近平呼籲各地方領袖提振新質生產力以來，德國基爾世界經濟研究所(Kiel Institute for the World Economy)4月報告指出，中方政府對製造業的支持包括低於市場利率的貸款、折價把鋼鐵與電池賣給車廠。該報告指出，中國最大車廠比亞迪2018到2022年間，收到的政府直接補貼約35億美元。

「戰略與國際研究中心」中國政策研究員甘迺迪(Scott Kennedy)指出，2009到2022年間，中國粗估補貼約1730億美元，來支持新能源車部門，包括電動車及可充電的油電混合車。

但中國去年只有四家車廠個別銷售量超過40萬輛；按照特斯拉的財務紀錄，那個數字被視為電動車的損益平衡點。

近年有些中國電動車已退出市場，政府高層多次公開放話，有必要做更多整併。

中國國務院總理李強 3月在政府年度工作報告中表示，有必要鞏固、提升在包括新能源車等產業的領先地位，但他也強調，北京打算繼續投資在高端製造業，李強頻頻提到新質生產力一詞。地方政府接獲北京的經濟優先暗示，均回應以在各地支持汽車生產。