歐洲人突驚覺 中國間諜無所不在

英德兩國上周分別逮捕了六人，控告他們為中國當間諜 ，其中兩人是英國人，而四人在德國 。被捕的人來自不同國家，背景及外表乍看之下也不同，但都替中國刺探機密，介入政治；歐洲大陸似乎突然驚覺，中國間諜無處不在。

紐約時報報導，其中一名英國年輕人對中以鷹派觀點著稱，他替英國國會重量級議員工作；另一名是華裔血統德國公民，是德國極右派選出的歐洲議會議員。他們看似南轅北轍，但都捲了進來，被控擔任中國間諜；歐洲各國開始加大力道，反擊中國對歐洲政治及商業的影響力。

兩名英國被告26日在倫敦首次出庭，同一時間美國國務卿布林肯(Antony Blinken)在北京會見中國國家主席習近平；美、中兩個國即便在貿易、國安及地緣政治摩擦之齟齬升高，也努力維持溝通順暢。

英、德兩國一度與中國的熱絡關係，新爆發的間諜案誠屬首見。

英、德官方宣布其六名公民被以間諜罪起訴，過沒多久，荷蘭及波蘭警方突襲檢查一家中國安全設備供應商的辦公室，此舉係屬歐盟 的掃蕩不公平貿易行動之一；也是歐盟執委會首度動用新的反外國補貼法，來掃蕩一家中國公司。

4月初，瑞典驅逐一名住該國20年的中方記者，理由是該記者對國家安全造成威脅。

捷克研究員卡拉斯科娃(Ivana Karaskova)，長年來歐洲與中國只有貿易小小口角，然後就言歸於好，「現在終於失去耐心」。

卡拉斯科娃表示，世界第二、三大經濟體的中國、歐盟正進行「多面向的棋賽」，而中國在歐盟還是有堅定的朋友，最突出的就是匈牙利；但歐洲對中國間諜及認知戰的影響力，某些方面看法已經轉變，由「完全否認」，來到「較不愚蠢的看法，願意就捍衛歐洲利益槓上中國」。

歐洲本周指控中國用間諜來潛入並影響德國及英國的民主過程，尤其教人心生警惕，畢竟這意味著中國的力量，已經超越眾所周知、與生意相關的託詞，進入私下政治干涉，這種事以往大致被視為俄國的專長。