調查三年…交安局：特斯拉自駕系統有「關鍵性安全缺陷」

全國公路交通安全管理局26日公布報告指出，特斯拉電動車自動駕駛(Autopilot)系統有「關鍵性安全缺陷」。(路透)

全國公路交通安全管理局（NHTSA）分析956件與特斯拉電動車 自動駕駛（Autopilot）系統有關的道路事故，發現此一系統有「關鍵性安全缺陷」，導致467起車禍，總共造成13死、很多人受傷。交安局經過三年調查，26日發布調查結果。

交安局指出，特斯拉汽車自駕 系統的設計，導致「可預見的誤用以及可避免的車禍」。自駕系統不足以確保開車人能專心開車、正確使用。

去年12月，特斯拉召回一批車子，更新其自駕軟體，更新後效果如何，交安局已啟動新一輪調查。更新即針對前述缺陷所做的改進與修正。

去年美國200萬輛特斯拉電動車車主透過網路連線，為車上的自駕系統軟體，增強駕駛人監視功能。

交安局在報告中暗示，這次軟體更新，成效似乎不彰，因為與自駕系統有關的交通事故還是不斷發生。

例如，CNBC和NBC新聞報導，4月19日，一輛特斯拉電動車在華盛頓州史諾霍米緒郡（Snohomish）撞死一摩托車騎士，肇事車的駕駛人告訴警方，當時他就是使用自駕系統。

特斯拉一直宣揚自己的自動駕駛系統多麼好用，領先其他廠牌，交安局等單位和汽車安全倡議組織卻不斷質疑其安全性。特斯拉網站說，自駕系統設計的目的，就是以先進的定速控制、自動駕馭技術，減輕開車人的「工作負擔。」

參議員馬奇(Edward J. Markey，民主黨-麻州)和布魯門索(Richard Blumenthal，民主黨-康州)呼籲聯邦管理部門要求特斯拉汽車公司，只在自駕系統設計的目標道路上，使用「自動駕駛」功能。特斯拉用戶的使用手冊確有警告開車人「在可能有人騎腳踏車或走路的地方」不要動用自動駕駛功能。這兩位參議員呼籲當局「採取一切必要行動，防止這些汽車危及人命。」

本月稍早，特斯拉和蘋果黃姓工程師(Walter Huang)的家屬達成庭外和解。他駕駛的特斯拉X，在他啟用自駕系統時撞上高速公路護欄因而送命。特斯拉不願公開和解條件。