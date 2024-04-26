我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華男通勤受不了堵車 搭公車竟有意外收穫

哥大學運現場目擊／抗議者組建烏托邦社區 校內平靜校外喧囂

中學者：美若允許賴清德就職提「主權獨立」 大錯特錯

特派記者黃雅慧、廖士鋒／綜合報導
台灣準總統賴清德。（本報資料照片）
台灣準總統賴清德。（本報資料照片）

美國國務卿布林肯於24日至26日訪中國，外界關注中美將關注台灣議題。上海東亞所副所長包承柯25日表示，布林肯此時訪中，對兩岸關係是在非常重要的節點上，賴清德就職演說將至，若美國允許台灣使用主權獨立說法為兩岸關係定義的話，會是大錯特錯。

包承柯接受訪問指出，布林肯訪中主要希望亞太地區的穩定，美國儘管在「一個中國」政策上強調它不支持台獨，但會利用國會立法等方式來操作一中原則，可以看出美國政策的「兩面性」：一方面說不支持台獨，一方面又通過國會立法編列逾81億美元用於應對「中國在印太地區的行動」，其中就涉及對台軍援。這對中美關係是最大的破壞。

對於有輿論認為中美關係對於台灣問題正處於攤牌過程當中，包承柯認為，「關鍵在於美國如何去面對台灣出現台獨勢力掌權的現象」。如果賴清德在520講話裡面出現所謂「台灣是主權獨立的國家」的說法，會對兩岸關係構成徹底性的破壞。

包承柯說，美國負責亞太事務的助理國務卿康達近期到北京和中國外交部和國台辦官員溝通，多少跟賴清德在520講話會釋放什麼政治立場有關。如果美國允許台灣使用主權獨立說法為兩岸關係定義的話，會是大錯特錯，會是導致兩岸關係直接走向衝突的一個核心要素。

中國官媒環球時報也援引北京清華大學戰略與安全研究中心助理研究員孫成昊分析指出，今年中美關係面臨的一大風險點是賴清德520發表「就職演講」，會傳遞出怎樣的信息。如果美國或台當局有過於挑釁的動作，既會衝擊到台海局勢，也會衝擊到中美關係；克里斯多夫紐波特大學助理教授孫太一則強調，在俄烏、中東不確定因素繼續增加的情況下，「美方已經沒有辦法再顧及一個潛在的亞太地區的摩擦與衝突」。

賴清德 布林肯 國務卿

上一則

拜登簽援台法案 台總統府：提升台美安全合作

下一則

美強制TikTok脫離母公司 傳字節跳動寧關閉也不願賣

延伸閱讀

賴清德屢當機叫錯名 黨內阿哥好信賴

賴清德屢當機叫錯名 黨內阿哥好信賴
賴清德：顧立雄是國防部長不二人選 我寄予厚望

賴清德：顧立雄是國防部長不二人選 我寄予厚望
評／布林肯要北京別在520挑釁？但「球」其實在台北手上

評／布林肯要北京別在520挑釁？但「球」其實在台北手上
布林肯抵達北京 將與王毅會面

布林肯抵達北京 將與王毅會面

熱門新聞

雷蒙多接受「60分鐘」（60 Minutes）採訪片段。（擷自CBS News）

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

2024-04-22 11:46
前總統川普封口費案正在紐約曼哈頓刑事法院開庭，佛州聖奧古斯丁居民阿扎雷洛（圖）18日在院外舉著標語，卻在19日下午點火自焚，送醫後傷重不治。（路透）

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

2024-04-20 07:00
美國眾院20日以360票對58票通過要求TikTok剝離中國母公司「字節跳動」，否則不得在美國營運，此舉將大幅加快TikTok擺脫中國所有權控制。（路透）

眾院壓倒性通過TikTok剝離案 TikTok回應了

2024-04-20 22:08
3000萬嬰兒潮世代今年進入退休高峰，恐衝擊經濟。(歐新社)

3000萬人…嬰兒潮世代今年迎來退休高峰 2/3財務未準備好

2024-04-21 02:26
根據樂齡會調查，逾四分之一50歲以上尚未退休者，悲觀表示無法退休，因為退休儲蓄追不上物價上漲的速度。（美聯社）

1/4逾50歲國人嘆「永難退休」 1/3卡債超過1萬

2024-04-25 11:55
圖為試圖從墨西哥邊境進入美國的移民隊伍。(歐新社)

110萬與美國公民結婚無證客 可望獲臨時身分和工作

2024-04-23 12:07

超人氣

更多 >
69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文
3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財
請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」
全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜
7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點