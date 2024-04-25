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中國走線客激增 議員憂威脅國安 國安部長也擔心

記者胡玉立／綜合報導
從中南美洲來美國的中國走線客日增。(路透)
從中南美洲來美國的中國走線客日增。(路透)

經墨西哥越過美國南部邊境的中國公民，近幾個月來數量激增，成為成長最快的非法移民群體，並已引發國會議員嚴重擔憂。

海關邊境保護局(Customs and Border Protection)數據顯示，邊境巡邏人員過去一年已逮捕了數萬中國移民；但在COVID-19疫情之前，非法越境中國移民被捕人數每年僅數百至數千人；2022年在南部邊境被攔截的中國人不到2000人。

華盛頓觀察家報(Washington Examiner)報導，光是2024會計年上半年(2023年10月至2024年3月)，邊境巡邏人員就在美墨邊境逮捕了2萬4214名經無圍欄地區入美的中國非法移民；數字超過2023會計年全年被捕的2萬4048名中國移民歷史最高紀錄。其中95%，發生在南加州聖地牙哥地區。

負責國家安全事務的國會議員愈來愈擔心，中國被美國視為敵手，若中國移民裡有間諜或其他不良行為者成功非法越境，將對美國構成威脅。

代表邊境地區的德州聯邦眾議員岡薩雷斯(Tony Gonzales)16日在眾院國土安全委員會聽證會中，向國土安全部長梅奧卡斯詢問增援情況時表示，「我們看到非法入境的中國公民數量增加，已是天文數字，在加州和部分地區尤然。」

梅奧卡斯表示，他也有相同擔憂，正設法讓中國接受被驅逐的公民；但目前中方並不接受美方遣返逃離中國的中國公民。

眾院對中特別委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)2月呼籲將社群媒體應用程式抖音(TikTok)出售給美國公司，否則即應禁止使用，其中一項理由是：走私人口者利用該應用程式，為中國偷渡客提供便捷訊息。

眾院上周透過援外包裹法案通過強制出售TikTok法案，參院也通過且拜登總統已簽署。

蓋拉格在TikTok法案表決後即將從國會退休；他在眾院表決法案時表示，「有報告顯示，非法移民會收到受到中共控制的TikTok逐步指示，了解如何非法越境進入美國。」

2024年迄今已有來自150多個國家、超過100萬非法移民在南部邊境被捕。去年有逾200萬名非法移民被捕。

非法移民 眾院 TikTok

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