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拜登沒在怕校園抗議潮 選戰團隊評估不衝擊連任

編譯潘勛／綜合報導
哥大親巴勒斯坦的學生續在校園搭帳篷，營傳校方已發最後通牒，要抗議的學生在48小時內撤離。(路透）
哥大親巴勒斯坦的學生續在校園搭帳篷，營傳校方已發最後通牒，要抗議的學生在48小時內撤離。(路透）

拜登總統本周譴責校園裡的反以色列抗議引發動盪，招致反對以哈戰爭人士的反彈，也令人疑惑拜登是否與年輕選民站同一邊；但拜登選戰助理們迄今老神在在，不認為這個問題大到能衝擊拜登的連任選情，抗議的人只占少數選民裡的一小撮，吸引媒體報導量超出真正的政治影響力。

Politico政治網站報導，加薩正在發生的事，並非年輕選民首要之務，也不會成為決定絕大多數年輕選民投票意向的事；目前的實情是有些人在搞事，搞事的目標在讓加薩情勢看來很吸睛。

拜登陣營對最新幾輪校園抗議相對漠不關心，是因為民調數據一直指出，他在年輕選民裡的支持度雖然不如2020年，但仍勝過前總統川普。固然有些民主黨人唯恐以哈戰爭的反噬力道，可能讓拜登連任失利，但其他民主黨策士指出，數據支持其他課題，主要是經濟，才影響年輕人對拜登的失望程度，而非加薩情勢。

最新公布的「哈佛青年民調」(Harvard Youth Poll)中，27%受訪者表示最在意經濟，而只有8%表示最關心外交政策及國安命題。再進一步分析，只有2%表示，他們最關心以哈戰爭。

專研Z世代的哈佛甘迺迪學院政治研究所民調主任德拉佛爾普(John Della Volpe)表示，截至兩周前他還沒瞧見任何證據說，反猶太抗議正演變為文化現象，較讓人若有所悟的事件之一，也是上周民調有點讓人吃驚的事情，便是雖說大家目睹很多校園反猶畫面，但它真不是大多數年輕人目前最在乎的事。

國內就拜登處理以哈戰爭而有不安，幾個月來他試著調整回應，畢竟大眾對加薩平民喪生義憤填膺。白宮接觸相關人物，對以色列政府也較為公開表示不滿，另對抗議以哈戰爭的人也表示更能理解；拜登自稱支持猶太復國、長期捍衛以色列，漸漸也加大批評以國總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)的力道。

但總統依然沒有發話重磅出擊。在周末，拜登反倒發表聲明，譴責校園抗議在孳生反猶太言行。接下來白宮助理發布更嚴厲的聲明，指抗議者在騷擾猶太裔學生。兩聲明都讓反以示威者、反戰人士譴責白宮譴責得太快，而且只罵這起爭辯的一方。

到了22日，拜登顯然較為「油條」了，他指出雖然譴責抗議者，但也譴責不能體會巴勒斯坦苦難的人。

拜登 加薩 民調

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