紐約甘迺迪機場5機險撞 瑞航機師及時拒飛獲讚
美國廣播公司第七台(ABC)報導，紐約甘迺迪機場差一點發生五架飛機相撞的事件，所幸瑞士航空機師的敏捷反應使所有人倖免於難。
一部預定飛往蘇黎世的瑞士航空17日在甘迺迪機場獲准起飛後，開始往跑道加速前進，但由於管制中心通訊失誤，另外四架不同的飛機也獲准使用該跑道。
正當飛機沿著跑道飛行時，機師突然看到其他飛機也朝向該跑道滑行，於是他當機立斷中止了起飛任務，並告知塔台：「瑞士航空(Swiss 17k)拒絕起飛。跑道出現其他飛機。」
瑞士航空在事後發表的聲明中，讚許機組人員的機敏反應。
聯邦航空管理局正在調查這起事件。
在甘迺迪機場差點發生飛機相撞事件的前幾天，華盛頓特區郊外的雷根機場18日也差點發生飛機相撞事件。
據美國聯邦航空局稱，當時一架飛往佛羅里達的西南航空(Southwest)班機進正滑進4號跑道，同時間，一加將飛往波士頓的捷藍航空(JetBlue)班機，也在同一條跑道上滑行準備起飛。
大約30秒後，機場管制人員發現及時呼叫兩架班機停下來。
聯邦航空管理局也正在調查這起事件。
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