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紐約甘迺迪機場5機險撞 瑞航機師及時拒飛獲讚

記者王若馨／綜合報導
甘迺迪機場一架預定飛往蘇黎世的瑞士航空差點與其他四架飛機相撞。示意圖，非文中班機。(路透)
甘迺迪機場一架預定飛往蘇黎世的瑞士航空差點與其他四架飛機相撞。示意圖，非文中班機。(路透)

美國廣播公司第七台(ABC)報導，紐約甘迺迪機場差一點發生五架飛機相撞的事件，所幸瑞士航空機師的敏捷反應使所有人倖免於難。

一部預定飛往蘇黎世的瑞士航空17日在甘迺迪機場獲准起飛後，開始往跑道加速前進，但由於管制中心通訊失誤，另外四架不同的飛機也獲准使用該跑道。

正當飛機沿著跑道飛行時，機師突然看到其他飛機也朝向該跑道滑行，於是他當機立斷中止了起飛任務，並告知塔台：「瑞士航空(Swiss 17k)拒絕起飛。跑道出現其他飛機。」

瑞士航空在事後發表的聲明中，讚許機組人員的機敏反應。

聯邦航空管理局正在調查這起事件。

在甘迺迪機場差點發生飛機相撞事件的前幾天，華盛頓特區郊外的雷根機場18日也差點發生飛機相撞事件。 

據美國聯邦航空局稱，當時一架飛往佛羅里達的西南航空(Southwest)班機進正滑進4號跑道，同時間，一加將飛往波士頓的捷藍航空(JetBlue)班機，也在同一條跑道上滑行準備起飛。 

大約30秒後，機場管制人員發現及時呼叫兩架班機停下來。

聯邦航空管理局也正在調查這起事件。

 

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