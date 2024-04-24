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全美最佳高中 名校TJ高中跌至14 BASIS Peoria高中居冠

特派員黃惠玲／綜合報導
TJ高中去年從全美最佳公立高中跌至第五，今年續跌到第14名。（本報資料照）
TJ高中去年從全美最佳公立高中跌至第五，今年續跌到第14名。（本報資料照）

「美國新聞與世界報導」(US News & World Report)22日發布了最新的全美最佳高中排名，位於亞利桑納州的BASIS Peoria高中勇奪冠軍，該校亞裔生高達七成；印第安納州的Signature School 排名第二。

曾蟬聯冠軍多年的北維吉亞州湯瑪斯傑弗遜高中(Thomas Jefferson High School for Science and Technology，簡稱TJ )，因為追求學生多元化，於三年多年前修改招生政策，改採「種族中立」(race-neutral)標準而遭家長控告歧視亞裔，之後排名一路下降，今年名次已從去年的第5名跌到第14名。

這項排名今年收集了約全美2萬5000所高中數據，從中選出約1.8萬所列出排名，它採用的指標包括學生在多個科目的州測驗成績，學生在大學先修課程和國際文憑考試、大學水平考試的成績、學生畢業率以及未受充分服務學生族群(非裔、西語裔、低收)的成績等六項指標，作為評估標準。

亞利桑納州的BASIS Peoria高中登全美最佳公立高中。(BASIC Peo...
亞利桑納州的BASIS Peoria高中登全美最佳公立高中。(BASIC Peoria臉書)

榮登全美最佳高中的BASIS Peoria，為一所特許學校，招收5至12年級的學生。 該校去年在美新世界報導的最佳高中排在12名，今年躍居第一，該校也是公立特許學校系統的一部分，在全國各地都有分校。 

BASIS Perio大約有70%為亞裔，15%是白人，6%是西語裔。

華盛頓州的Tesla STEM High School 排名第三，賓州費城的Julia R. Masterman Secondary School名列第四，芝城沛頓高中(Walter Payton College Prep.)排在第五。

其他排名第六到第十的最佳高中，依序為德州達拉斯的The School for the Talented and Gifted (TAG)、南卡Academic Magnet High School、密西根州的International Academy、喬治亞州Gwinnett School of Mathematics, Science and Technology，加州Riverside Stem Academy。

亞利桑納州的BASIS Peoria高中登全美最佳公立高中。(BASIC Peo...
亞利桑納州的BASIS Peoria高中登全美最佳公立高中。(BASIC Peoria臉書)

從2020年蟬聯全美最佳高中的湯瑪斯傑弗遜高中，雖跌至第14名，不過該校仍是大華府區地區排名最前的高中。

完整排名可查詢：www.usnews.com/education/best-high-schools/national-rankings

亞裔 加州 費城

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