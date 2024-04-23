美援烏以台法案通過參院測試投票 最終表決可望過關

美國援助烏克蘭、以色列和台灣總額950億美元的包裹法案，參院最快今天或明天舉行最終表決。最終表決通過後，包裹法案將上呈總統拜登簽署成法。（路透）

美國援助烏克蘭、以色列和台灣總額950億美元的包裹法案20日在聯邦眾議院獲得跨黨派廣泛支持通過後，今天在聯邦參議院關鍵測試投票 又過關，意味包裹法案已獲得參院 最終表決過關所需要的票數。

路透報導，包裹法案在測試投票獲得民主、共和兩黨廣泛支持，以80票對19票壓倒性多數通過，遠遠超過最終表決過關所需要的60票門檻。參院最快今天或明天舉行最終表決。最終表決通過後，包裹法案將上呈總統拜登簽署成法。

參院的最終表決由於不需和共和黨掌控的眾院 一樣對付複雜的協商和歧見，預期應該會順利過關。

眾院以360票對58票通過20日表決的第1項法案，即「21世紀透過實力達成和平法案」（21st Century Peace through Strength Act），法案內容包括對伊朗的制裁、扣押凍結的俄羅斯主權資產，以及迫使短影音平台TikTok脫離中國母公司字節跳動（ByteDance），否則將在美國面臨全國性禁令。TikTok在美國擁有約1.7億用戶。

接著，眾院以385票對34票的投票結果，通過81億美元的「印太安全補充法案」（Indo-Pacific Security Supplemental bill），其中包括向台灣和其他主要盟友提供20億美元軍事資金、用以補充向台灣和區域夥伴提供的國防物資和服務的19億美元，以及用於抗衡中國的81億美元。

「烏克蘭安全補充撥款法案」（Ukraine Security Supplemental Appropriations Act）則以311票對112票過關，該法案將提供610億美元以協助烏克蘭和地區合作夥伴對抗俄羅斯。

最後，眾院以366票對58票通過「以色列安全補充法案」（Israel Security Supplemental bill），以向以色列提供264億美元援助。

上述4個法案獲眾院通過後合併為1項修正案，並提交參院審查。