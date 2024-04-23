反露宿法違憲？ 保守派大法官說遊民政策是小事不想管

聯邦最高法院討論俄勒岡小鎮禁止遊民的「反露宿法」官司，無家可歸者組織則在場外抗議。（美聯社）

俄勒岡小鎮禁止遊民 擴散的「反露宿法」官司打到聯邦最高法院， 保守派大法官 22日對原告挑戰市府法令一事，似有點質疑，保守派大法官卡瓦諾說，最高法院最好不要管到「遊民政策」的小事。此案預定6月下旬做出裁決。

俄勒岡州 南部一個只有4萬人口的小城格蘭茨帕斯(Grants Pass)推出「反露宿法」，禁止在公園等公共場所及停放的車輛內睡覺或露營。三名遊民在2018年指控這種做法違憲，官司最終鬧到聯邦最高法院。第八修正案禁止各級政府制定「殘忍、不尋常處罰」的法律，但是保守派大法官22日對根據第八修正案提出此訴訟感到懷疑。

另一名保守派大法官戈薩奇認為，如果地方政府不能處罰露宿遊民，恐怕也不能處罰公然大小便的行為，最後衍生為：難道公然大小便也受第八修正案保護？

首席大法官羅伯茨也傾向這等「小事」不必非最高法院裁決不可，「為甚麼有人會認為，我們九位大法官最適合對這種地方事務做出審判與裁決呢？」

但是替遊民講話的人認為，禁止露宿的法律確實不利無處去的人，也無法解決住房太貴，弱勢者住不起的問題。

自由派大法官薩多馬友似乎同情原告遊民，說如果愈來愈多市鎮制定類似法規，就會導致遊民另尋寄託，「如果每一村鎮都缺乏同情心，他們要去哪裡睡覺？」

大法官凱根也質疑小鎮的邏輯，說人家睡覺也要處罰的話，呼吸也可以處罰，因為都是「生物需要。無處可去才在公家地方睡覺，就像在公共場所呼吸一樣。」