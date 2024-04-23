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聯合國「打擊塑膠汙染」談判 23日渥太華登場

編譯周芳苑／綜合22日電
聯合國「打擊塑膠汙染協定」第四輪談判23日將在加拿大首都渥太華登場。圖為韓國環保人士要求減少塑膠產量。（歐新社）
聯合國「打擊塑膠汙染協定」第四輪談判23日將在加拿大首都渥太華登場。圖為韓國環保人士要求減少塑膠產量。（歐新社）

聯合國「打擊塑膠汙染協定」第四輪談判23日將在加拿大首都渥太華登場，這也將是倒數第二輪談判；預計全球170餘國家代表將參加，持續到29日。

聯合國環境規畫署(UN Environment Programme)主管馬圖爾·菲利普(Jyoti Mathur-Filipp)表示，這次談判至關重要，可望為強有力的協定取得重大進展；這項協定旨在讓後代子孫生活在沒有塑膠汙染的環境當中。

各國代表面臨愈來愈大的壓力，被要求在12月於韓國舉行的最後一輪會談前達成協議草案。聯合國會員國2022年3月訂下雄心勃勃的目標，要在2024年底前敲定全球協定，然而，2023年11月在肯亞舉行的上一次會議幾乎沒有任何進展。

聯合國數據顯示，1950年代以來全球已生產92億噸塑料，相當於91萬座艾菲爾鐵塔的重量，絕大多數無法進行生物分解，最終成為垃圾掩埋場或海洋中的廢棄物。

全球性的環保組織「世界自然基金會」(World Wide Fund for Nature, WWF)德國分會顧問蒂策(Florian Titze)表示，多數國家都支持積極且具有法律約束力的遏制塑膠汙染規則，他認為，多數意見必須獲勝。

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