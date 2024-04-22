蓋拉格辭去 眾院共和黨成微弱多數 被迫合作民主黨

眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席眾議員蓋拉格，離開眾院後共和黨在眾院多數席位降到只贏民主黨三席，超級薄弱，難成大事。(路透)

威斯康辛州聯邦眾議員蓋拉格(Mike Gallagher)19日辭職生效，共和黨 在眾院 的多數席位只剩217對213席的優勢，微弱的多數已經成為共和黨領導層的挑戰，迫使議長強生(Mike Johnson)與民主黨 合作，以通過立法。

蓋拉格是前陸戰隊士兵，在威州綠灣(Green Bay)成長，自2017年以來在國會代表威州東北部，去年他領導眾院新的中共問題特設委員會，專門對抗中國政府，在該委員會的第一次聽證會上，他將美國與中國之間的競爭描述為「關係到21世紀生活將如何發展的生存鬥爭(existential struggle)」。

蓋拉格在上月的辭職聲明中表示：「我在這一時間軸與眾院領導層密切合作，並期待看到議長強生任命新主席，執行中共問題特設委員會的重要任務」。

蓋拉格的席位不會舉行特別選舉，他的辭職將在威州法律規定的一個窗口期生效，席位將在大選時填補。

共和黨州參議員雅克(Andre Jacque)及前州參議員羅斯(Roger Roth)正在競選威州空出的國會第8選區席位。

該選區向來由共和黨拿下，但威州民主黨人在聲明中表示將為該席位「努力奮鬥」。

蓋拉格曾被視為共和黨正在崛起的新星，也是考慮與威州現任民主黨聯邦參議員巴德溫(Tammy Baldwin)競選參院席位的人選中，最受矚目的共和黨人之一，但他在6月時放棄了這一想法，當時他表示，希望透過委員會專注對抗中國，並計畫競選第五屆眾議員。

蓋拉格本月份成功推動眾院通過一項法案，若社群媒體TikTok的中國母公司「字節跳動」科技(ByteDance)不出售其股份，將導致全國的TikTok禁令，蓋拉格與一個廣泛的兩黨代表團認為，字節跳動目前的所有權代表國家安全威脅。

但他發現自己與前總統川普及其支持者立場不一致，上個月還因為拒絕彈劾國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)而激怒共和黨同仁。

第一次彈劾表決失敗幾日後，蓋拉格便宣布將離開眾院。