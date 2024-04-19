「We Care」4部電影 分享亞太裔照顧移民父母經驗

全美亞太裔耆老中心下月將推出四部電影，分享亞太裔照顧移民父母的故事。（圖／123RF）

全美亞太裔耆老中心(NAPCA)以家庭討論照護挑戰為主題，製作四部電影，這一名為「We Care」的計畫將於5月起在全美各地電影節播映。

照顧年邁雙親的傳統深植於亞洲文化中， 然而第二代亞裔 與太平洋島族群(AAPI)在照顧移民父母方面面臨重重挑戰，包括缺乏支持、資金與時間。

聯邦衛生部(HHS)社區生活管理局 (U.S. Administration for Community Living)在2020年的報告「65歲以上亞裔美國人」(Asian Americans 65 and Older)中提到，2019年65歲以上亞裔美國人的人口為249萬2874人，預計到2060年將增加至790萬人；亞太裔老年人口主要居住在加州 、德州 和紐約州。

超過9%的亞太裔年長者生活於貧困中，平均年收入為3萬788元，年長亞裔女性的平均年收入僅1萬9561元；約25%的亞裔年長者與成年子女同住。

NAPCA是參與亞美促進正義會(Asian Americans Advancing Justice)敘事改變與照護計畫(Narrative Change and Caregiving Project)的五個組織之一，該計畫由羅伯特‧伍德‧詹森基金會(Robert Wood Johnson Foundation)資助。

為了這一計畫，NAPCA創作四個家庭討論的電影，討論照護涉及的無數挑戰。電影製作人為觀眾帶來一系列感動的故事，其中一部電影講述兩名印度裔美國女兒照顧他們母親的故事，她們的母親以前是一名醫師，但隨著病情發展，現在只能透過眨眼溝通；另一部電影以一名菲律賓裔美國男性為主角，他試圖在全職工作和獨自照顧91歲母親間取得平衡。

一名年輕的夏威夷華裔女性和年邁的母親同住，母親患有多種疾病，當一名關係緊密的家庭成員被送至安寧療護時，母女倆不得不談論臨終時的期望；在另一部電影中，一名泰國裔美籍女性的雙親仍在自家餐廳工作，但他們面臨健康挑戰。

這一系列電影的標題為「We Care」。

NAPCA發言人貝尼·賴(Benny Lai，音譯)告訴少數族裔媒體(Ethnic Media Services)：「每個故事都不同，期望也不同，但心境是一樣的，必須要有很多的耐心和愛，否則無法成為照護者。」

貝尼·賴指出，亞洲人通常更願意做為照護者，「在我們祖國，第二代與父母住在一起相當常見，他們在美國住更大的房子，結婚後搬出父母家，發現以每個月每人3000至4000元的標準聘請幾個家庭看護，或者一個月花4000元將父母安置在老人院會較為輕鬆，但並非所有人都能負擔這樣的開銷」因此在一般情況下，成年子女會擔任其父母的照護者。