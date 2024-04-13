前3月100例麻疹 CDC：主要是未打疫苗者從國外帶回

過去四年來美國國內麻疹確診病例，有近三分之一發生在今年頭三個月內，聯邦疾病防治中心 (CDC )研判，主要原因是未打疫苗 的民眾，從國外旅遊帶回國內傳播。

CDC在指出，大多國人已對麻疹免疫，公衛體系完善，目前無快速傳播之虞。不過，病例激增仍令人困惑。2020年迄今已有340起病例，其中近100例於今年初到3月28日之間，在十餘州確診。之後，又出現十幾個病例。

CDC麻疹監測組首席傳染病學家麥席斯(Adria Mathis)說，這段時間麻疹感染規模都很小，時間也很短，因為大部分民眾都具備免疫力，地方衛生單位也都能夠迅速應對。

今年初，CDC就提醒醫療人員，全球麻疹病毒的感染上升，須多留意。

麻疹一度被認為已經絕跡。公衛當局2000年宣稱，經過數十年推行接種疫苗的努力，美國已經消滅了麻疹。麥席斯說，政府仍在推行注射疫苗，並遏止國內病例增加，防止病毒擴散。

許多家長聽到政府2000年的宣布之後，就不再替子女打疫苗，CDC說，這是最近病例增加的原因。感染麻疹的平均年齡是三歲。最近感染的病患，90%未曾接種疫苗，或者疫苗接種紀錄不清楚。

凡德比大學附屬醫院傳染病學教授夏夫諾(William Schaffner)說，「這情況，有點像美國要回到不堪回首的過去了」。

他說，未推行疫苗前，每年有400至500人死於麻疹。約五分之一感染兒童住院，千分之一出現腦部水腫。每千名感染麻疹的兒童中有三人死亡。

最近的病例，都是家長延誤替子女接種MMR三合一疫苗(麻疹、腮腺炎、德國麻疹)所致。公立學校規定學生都必須注射這種疫苗，但有些家長就是不願意讓子女接種。

夏夫諾強調，美國境內再度出現麻疹，唯一途徑是「停止施打疫苗，又讓這病毒從國外進來、擴散」。

CDC說，美國新病例主要源自世衛組織認定的地中海東部和非洲地區。