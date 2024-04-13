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愛阿華州長簽法案 允州警抓非法移民 授權州法院遞解無證客

記者張聲肇／綜合報導
愛阿華州長雷諾茲簽署法案，授權州警逮捕非法再入境的無證移民， 也授權州法院將違法入境者遞解出境。圖為來自中美洲的無證移民被逮捕。(路透)
愛阿華州長雷諾茲簽署法案，授權州警逮捕非法再入境的無證移民， 也授權州法院將違法入境者遞解出境。圖為來自中美洲的無證移民被逮捕。(路透)

愛阿華州長雷諾茲(Kim Reynolds)10日簽署法案，授權州警逮捕非法再入境的非法移民， 也授權州法院將違法入境者遞解出境。

愛州這條法律將「非法進入美國」視為犯法，最高可判處兩年徒刑。凡進入或試圖進入該州，或曾被美國拒絕入境或遞解出境過的無證移民，在愛州被抓到，即屬觸犯本法。若法院不阻擋，新法將於7月1日生效。

德州州長也已簽署類似法案，但遭到法律挑戰，現由聯邦法院審決是否違憲，暫時不得實行。過去的判例顯示，州政府無權越俎代庖，執行聯邦移民法。

雷諾茲簽署法案時表示，拜登政府「無能執行我們國家的移民法，保護愛阿華州人的安全，非法來到我國的人已經犯法，拜登卻拒絕將他們遣送出境。本法案授權愛阿華州的執法人員做他不願意做的事，也就是執行法典明載的移民法。」

「愛阿華移民正義運動」負責人強生(Erica Johnson)說，這個法案在移民圈造成恐懼與混亂，她的組織考慮上法院提訟。「這條法律罔顧聯邦政府有優先權的事實，是選舉年才演出的政治戲碼，目的就是要引發恐懼，加劇選舉時節的仇恨言論。」

她說，這條法律並沒有授權州警逮捕全部無證移民，只授權逮捕曾經被拒入境或被遞解出境過的人，但可能包括已有合法身分、仍在申請庇護的人或是夢想生。

強生說，本法案對實施對象的入境時限也沒明定，因此幾十年前再入境的人，也可能遭逮捕、控罪；總之，愛阿華應該歡迎移民與難民，本法辜負了所有的愛阿華人。

共和黨州議員霍爾特(Steven Holt)說，因為聯邦政府放棄了保護美墨邊境的責任，才有必要立法逼迫拜登政府正視非法移民問題。

非法移民 拜登 愛阿華州

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