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涉竊大谷1600萬 水原遭詐欺罪起訴 檢方：大谷是受害者

編譯廖振堯／綜合11日電
檢察官調查發現大谷翔平(左)的前翻譯水原一平(右)偷竊大谷1600萬元，大谷是受害人，還了大谷清白。（路透）
檢察官調查發現大谷翔平(左)的前翻譯水原一平(右)偷竊大谷1600萬元，大谷是受害人，還了大谷清白。（路透）

聯邦檢察官11日以詐欺罪起訴大谷翔平的前翻譯水原一平，指控他「掠奪了大谷的銀行帳戶」，竊取超過1600萬元以償還賭債，若罪名成立將面臨最高30年刑期；檢察官也強調大谷是清白的，毫無疑問地是受害者。

華盛頓郵報報導，聯邦檢察官埃斯特拉達(Martin Estrada)在訴狀中引用記錄，顯示水原牽連的賭博活動比之前報導的更大，賭金就超過1億8000萬元；與水原相關的帳戶總體損失了4100萬元。不過調查人員表示在水原的數千個賭注中，沒有證據表明他有賭棒球比賽。

檢方指控，大谷2018年3月剛到洛杉磯天使隊時讓水原幫助他開設一個銀行帳戶，來存入他的球員薪資。大谷在給法院的宣誓書中表示從未允許水原控制這個帳戶或任何其他帳戶。訴狀稱，水原私下跟大谷的財務顧問說「大谷也不希望他們存取該帳戶」，而大谷的財務顧問都不會說日語。

水原2021年11月從該帳戶中轉出40010元，調查人員稱這是「第一筆未經授權的轉帳」，接下來水原在非法博彩網路越陷越深，數年來失控地達到數百萬元之譜。

國土安全調查局(Homeland Security Investigations)在水原自3月道奇隊在韓國海外賽返美後查扣他的手機，訴狀中大部分的證據便來自於此。如2021年9月水原與博彩公司傳訊息，自稱是個「運彩新手」，說他「只是亂下注足球賽事，因為無時無刻都有比賽，哈哈。我押洛杉磯加大，但他們徹底輸了！」之後的訊息顯示水原八個月內就欠下超過100萬元，似乎在乞求借更多錢，而該公司也似乎有意繼續借他。水原2022年11月更跟博彩公司說「我運彩下注很糟吧？哈哈…你不用擔心我不付錢！」

訴狀未透露博彩公司名稱，但所提供的細節如去年10月遭到搜查等，與最初爆出的博弈經紀人鮑伊爾(Matthew Bowyer)的已知資訊一致。紐約時報本周稍早曾報導水原正與聯邦檢察官認罪協商，但11日文件中沒有提到這一點，水原的律師弗里曼(Michael Freedman)亦拒絕評論。

洛杉磯加大 足球 大谷翔平

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