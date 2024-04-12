美國2000萬人申請延後報稅 史上新高

15日報稅截止，估計有1940萬人將申請延後報稅，人數創新高。(路透)

大約2000萬美國民眾今年向政府提出延後報稅 的申請，某些民眾則因住在受到天災侵襲的災區，報稅截止期限獲得自動延長。稅務專家說，如果待繳欠稅金額超過原先預期，或者資料與文件尚未準備齊全，許多納稅人通常會申請延後報稅，以便爭取更多處理時間。

國稅局 (IRS)指出，今年約有1億4600萬名納稅人，估計有1940萬人將在報稅截止期限到來之前申請延後報稅，人數創下歷年新高。十年前，申請延後報稅的納稅人約1250萬人。

延後報稅雖然取得更多時間處理報稅手續，但對於有欠稅要繳的絕大多數納稅人來說，4月15日期限之前還是要繳交。沒在期限之前繳交欠稅，後果將會代價慘重，即使已經申請延後報稅，未繳欠稅還是要加計利息。完全忘記報稅截止期限的後果則最嚴重，罰金最高。

舊金山註冊會計師(CPA)彭恩(Richard Pon)說，欠稅不繳只是在拖延「最終還是逃不掉」的結果。

錯過報稅截止期限卻沒申請延期報稅，將面臨未申報罰款(failure-to-file penalty)及未繳納罰款(failure-to-pay penalty)，罰款與欠稅金額都要加計利息，以每日複利計算，目前利息為8%。

國稅局對納稅人祭出未申報罰款通常是欠稅金額的5%，罰金總額以25%為上限，也就是欠稅1萬元最多將面臨2500元罰款。

彭恩說，隨著時間拖長，國稅局最快在欠稅9個月時便對欠稅民眾做出扣押薪水或銀行戶頭的懲罰。

第一次面臨懲罰的納稅人可以打電話向國稅局協商，請求給予初犯豁免，或者填寫843號表格(Form 843)後寄給國稅局，並且說明原因。

民眾可以透過專業報稅人員申請延後報稅，或透過報稅軟體提出申請，或者在國稅局免費報稅網站IRS Free File填寫4868號表格(Form 4868)。完成申請之後，報稅截止日期便延到10月15日。

有退稅 可拿的民眾如果來不及報稅並不會面臨懲罰，但退稅只能在完成報稅之後才能拿到。納稅人有三年時間可以申報，三年之後便失去領取退稅的資格。

國稅局日前表示，2020年報稅年度還有總計10億退稅尚未領取，申領最後期限為今年5月17日。