我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

華府傳槍響釀1死5傷 2名槍手在逃中

飲用水含永久化學物質恐致癌 環保署首要求水廠檢測

記者顏伶如／綜合報導
環保署10日針對飲用水含有「永久化學物質」首度頒布全國限令，要求自來水廠盡量降低「全氟／多氟烷基物質」含量。圖為示意圖。(路透)
環保署10日針對飲用水含有「永久化學物質」首度頒布全國限令，要求自來水廠盡量降低「全氟／多氟烷基物質」含量。圖為示意圖。(路透)

環境保護署10日針對飲用水含有「永久化學物質」(forever chemicals)首度頒布全國限令，要求自來水廠盡量降低「全氟／多氟烷基物質」 (perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl，PFAS)含量。

從1940年代開始使用以來，PFAS人造化合物如今已幾乎無所不在，存於空氣、水源、土壤當中，具有防水、抗油及耐熱等特性，會在人體內累積，於大自然環境需要數千年才能分解。PFAS被認為與某些嚴重健康副作用有關，包括癌症、高血壓等，還會擾亂內分泌系統，造成兒童發展問題。

環保署先前曾表示，任何程度的PFAS曝露都不安全，都對健康存有威脅，如今進一步頒布規定要求全國公共自來水廠必須對六種PFAS進行檢測，盡量降低飲用水的PFAS含量。

環保署指出，新規有助於減少1億民眾的PFAS曝露，避免成千上萬的死亡與疾病案例。

環保署長黎根(Michael S. Regan)10日在新聞稿中說，全國各地社區長年以來因為飲用水遭PFAS汙染而飽受其苦。

為協助各地自來水廠配合新規，環保署撥款10億給各州政府及原住民部落，做為加強檢測、水源系統處理等費用補助。這筆款項來自2021年兩黨協議通過基礎建設法規定的90億降低PFAS汙染衝擊經費。

黎根指出，日常生活許多物品裡都有PFAS，包括不沾鍋、清潔用品及個人衛生用品等，「毫無疑問的，這些化學物質恐將危害我們的健康與環境」。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，某些批評人士指出，環保署顯然做得不夠，PFAS高達1萬5000多種，但飲用水檢測卻只要求六種。

國家環境衛生研究所(National Institute of Environmental Health Sciences，NIEHS)前任所長畢爾鮑姆(Linda Birnbaum)受訪時說，應該把PFAS列為整個項目的化學物質來處理。

根據環保署估計，全國6萬6000個公共自來水廠系統當中，大約6%到10%在新規上路後必須採取行動；自來水廠有三年時間進行PFAS汙染檢測，接下來有兩年時間辨別PFAS種類，並採購、安裝處理汙染水源的淨水科技設備。

檢測 原住民 癌症

上一則

禮卡詐欺案被逮9成是華裔 「紅鉤計畫」盯中國犯罪集團

下一則

NHK專訪 蘇利文：美將確保「台灣有事」永遠不會發生

延伸閱讀

永久化學物質？PFAS抗水抗油 從洗髮精到牙線都有它

永久化學物質？PFAS抗水抗油 從洗髮精到牙線都有它
環境保護署針對飲用水含「永久化學物質」首度頒布限令

環境保護署針對飲用水含「永久化學物質」首度頒布限令
俄州火車脫軌集體訴訟 諾福克同意6億和解

俄州火車脫軌集體訴訟 諾福克同意6億和解
美國慈濟 齊心共善 送愛到台灣

美國慈濟 齊心共善 送愛到台灣

熱門新聞

篤定代表共和黨角逐2024年總統大選的美國前總統川普，6日晚間在募款餐會上再度拿移民問題作文章。(路透)

川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」

2024-04-07 22:48
前總統川普。(路透)

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

2024-04-04 10:38
國土安全部部長梅奧卡斯(左)表示，他今年2月18日在維也納會晤中國國務委員、公安部部長王小洪(右)時，曾討論讓中國就接回遭美國遞解的中國無證客一事。(取自國土安全部官網)

梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民

2024-04-06 21:27
副總統當選人蕭美琴日前到捷克訪問。圖左為捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）右一為台駐捷克代表柯良叡。 圖／取自捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）Ｘ平台

傳北京監控蕭美琴訪布拉格險釀車禍 成捷中外交事件

2024-04-05 15:50
蔣莎樂(右)4日宣布破獲一起涉及千萬元的殺豬盤騙案。(記者顏潔恩 / 攝影)

紐約檢調破獲逾千萬元「殺豬盤」 華人受害多 騙子帳戶可能設在中國

2024-04-05 02:30
全球最富有女性排在第15位，為歐萊雅集團繼承人梅耶爾，995億美元身家，連續第4年成為全球女首富。(路透)

全球最有錢女性 梅耶爾蟬聯4年榜首 泰勒絲首登富比世榜

2024-04-03 02:17

超人氣

更多 >
遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊

遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊
馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變
41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議

41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議
馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了
公開表明「最愛」白鹿 他被嘲：見風轉舵

公開表明「最愛」白鹿 他被嘲：見風轉舵