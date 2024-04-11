飲用水含永久化學物質恐致癌 環保署首要求水廠檢測

環保署10日針對飲用水含有「永久化學物質」首度頒布全國限令，要求自來水廠盡量降低「全氟／多氟烷基物質」含量。圖為示意圖。(路透)

環境保護署10日針對飲用水含有「永久化學物質」(forever chemicals)首度頒布全國限令，要求自來水廠盡量降低「全氟／多氟烷基物質」 (perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl，PFAS)含量。

從1940年代開始使用以來，PFAS人造化合物如今已幾乎無所不在，存於空氣、水源、土壤當中，具有防水、抗油及耐熱等特性，會在人體內累積，於大自然環境需要數千年才能分解。PFAS被認為與某些嚴重健康副作用有關，包括癌症 、高血壓等，還會擾亂內分泌系統，造成兒童發展問題。

環保署先前曾表示，任何程度的PFAS曝露都不安全，都對健康存有威脅，如今進一步頒布規定要求全國公共自來水廠必須對六種PFAS進行檢測 ，盡量降低飲用水的PFAS含量。

環保署指出，新規有助於減少1億民眾的PFAS曝露，避免成千上萬的死亡與疾病案例。

環保署長黎根(Michael S. Regan)10日在新聞稿中說，全國各地社區長年以來因為飲用水遭PFAS汙染而飽受其苦。

為協助各地自來水廠配合新規，環保署撥款10億給各州政府及原住民 部落，做為加強檢測、水源系統處理等費用補助。這筆款項來自2021年兩黨協議通過基礎建設法規定的90億降低PFAS汙染衝擊經費。

黎根指出，日常生活許多物品裡都有PFAS，包括不沾鍋、清潔用品及個人衛生用品等，「毫無疑問的，這些化學物質恐將危害我們的健康與環境」。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，某些批評人士指出，環保署顯然做得不夠，PFAS高達1萬5000多種，但飲用水檢測卻只要求六種。

國家環境衛生研究所(National Institute of Environmental Health Sciences，NIEHS)前任所長畢爾鮑姆(Linda Birnbaum)受訪時說，應該把PFAS列為整個項目的化學物質來處理。

根據環保署估計，全國6萬6000個公共自來水廠系統當中，大約6%到10%在新規上路後必須採取行動；自來水廠有三年時間進行PFAS汙染檢測，接下來有兩年時間辨別PFAS種類，並採購、安裝處理汙染水源的淨水科技設備。