3大溫室氣體創80萬年來新高 2023全球均溫最高

英國利物浦灣居民遛狗時經過挪威羅文石油服務平台，平台除役後成為海底二氧化碳儲存庫。 導致全球暖化的二氧化碳等三大溫室氣體排放量上升最高點。（路透）

儘管環保意識抬頭，聯邦政府的科學家本月卻報告壞消息，導致全球暖化的三大溫室氣體二氧化碳(carbon dioxide)、甲烷(methane)、一氧化二氮(nitrous oxide)排放量持續增加、未見放緩。

國家海洋暨大氣總署(NOAA)全球監測實驗室(Global Monitoring Laboratory)發表的最新報告，指出溫室效應仍持續惡化。

英國利物浦灣居民遛狗時經過挪威羅文石油服務平台，平台除役後成為海底二氧化碳儲存庫。 導致全球暖化的二氧化碳等三大溫室氣體排放量上升最高點。（路透）

NOAA表示，由於人類大量燃燒煤炭、石油 和天然氣等化石燃料，大氣中的二氧化碳等三大溫室氣體已經上升到80萬年以來的新高，甚至可能是數百萬年以來的最高水平。

NOAA全球監測實驗室主任格魯比希奇(Vanda Grubišić) 說，為有效減少大氣中累積溫室氣體量，仍有許多工作要做。

英國利物浦灣居民遛狗時經過挪威羅文石油服務平台，平台除役後成為海底二氧化碳儲存庫。 導致全球暖化的二氧化碳等三大溫室氣體排放量已上升到最高點。（路透）

2023年全球二氧化碳地表平均濃度為419.3 ppm (百萬分比)，較前一年增加2.8ppm ，連續第12年增加2ppm以上，保持二氧化碳排放量逐年增加的最長紀錄。

NOAA大氣科學家藍欣(Xin Lan，音譯)表示，2023年二氧化碳排放量年增幅創過去10年第三高 ，可能與化石燃料二氧化碳排放量持續增加有關，再加上「反聖嬰現象」(La Nina)轉變為「聖嬰現象」(El Nino)可能導致排放量增加。

二氧化碳濃度增加也恰逢2023年地球再次異常溫暖；太空 總署(NASA)和NOAA數據一致認為，去年是有史以來全球平均氣溫最高的一年。

谷歌和環保組織合作發射衛星，追蹤甲烷排放量。導致全球暖化的甲烷等三大溫室氣體排放量已上升到最高點。（路透）

NOAA數據顯示，甲烷含量比二氧化碳少，但比二氧化碳更易吸收大氣的熱能，平均含量已上升到1922.6ppbs(10億分比)， 2023年甲烷排放量較2022年增加10.9ppb；至於第三大人為溫室氣體一氧化二氮，其2023年濃度攀升1 ppb，達到336.7ppb。

全球碳計畫(Global Carbon Project)負責人傑克森(Rob Jackson)接受媒體訪問時說，化石燃料汙染正在使濕地(wetlands)和永久凍土(permafrost)等大自然生態系統變暖，隨著氣溫上升，這些系統持續釋放更多溫室氣體。