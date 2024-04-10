坎伯：中若挺俄威脅歐、烏 美不會旁觀

坎伯。(路透)

副國務卿坎伯(Kurt Campbell)9日在紐約智庫美中關係全國委員會(NCUSCR)表示，拜習通話與內閣成員訪問北京均顯示，華府 和北京決心讓美中關係走上穩定的道路；但是若中方持續支持俄羅斯 ，對烏克蘭 與歐洲構成重大威脅，就會影響美中關係，美方不會袖手旁觀。

拜登總統與中國國家主席習近平2日通話，重申要負責任管理雙邊關係，財政部長葉倫(Janet Yellen)和國務卿布林肯(Antony Blinken)則接力訪問中國。

坎伯表示，這些進展顯示，華府和北京均決心讓美中關係朝平穩且穩定的路線前進；他也透露，國務院正積極考慮調整對中國的旅遊警示，避免阻礙美中人民交流。

談到如何定位北京，坎伯說，中國是美國的強力競爭者，這樣的競爭也有助美國發展，美中關係存在競爭元素，美國希望這些元素是健康的，競爭必須是公平的、透明的，不會演變成衝突或不穩定。

坎伯指出，應對之道是溝通，在可能引發誤解和意外時能往來。

坎伯不諱言對中俄關係的憂心，他說，從衝突一開始，中方為了支持俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)，確保莫斯科政權不墜，提供必要物資以支持俄國重組(retool)。

「而當前的狀況不一樣了」，坎伯說，「俄羅斯幾乎重組完成，對烏克蘭和周邊區域構成重大威脅」，華府試圖讓北京知道，這是美國的戰略利益，也是最核心的議題。

坎伯說，美國正讓歐洲盟友清楚了解這項風險，「我們也已告訴中國，這(指中方對俄國的支持)繼續下去就會影響美中關係，我們不會袖手旁觀」。

坎伯說，若俄軍持續進犯並奪取烏克蘭的領土，就會破壞歐洲的權力均衡，美國不會接受。

被問到如何評估未來10年內，兩岸會不會爆發軍事衝突，以及美國屆時將扮演什麼角色，坎伯未正面回應。

坎伯表示，最重要的是，要謹慎且負責任地表明美國維持台海和平穩定的決心。

坎伯說，國際社會中越來越多人開始表達維持台海和平穩定的訴求，他們希望溝通管道暢通，以建立信任和信心；來自北京的軍事行動與部署的確令人憂心，美國持續基於台灣關係法，扮演關鍵保證人(key guarantor)的角色，目的在維護和平與穩定。