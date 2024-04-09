我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市罕見日食持續約1小時 華人駐足觀看

紐約客談／地檢有效打擊殺豬盤 振奮人心

英外相卡麥隆訪美促援烏 與國務卿會談前先見川普

中央社／倫敦9日專電
英國外交大臣卡麥隆。（路透）
英國外交大臣卡麥隆。（路透）

英國外交大臣卡麥隆8日啟程訪問美國，重點任務包括敦促美方持續軍援烏克蘭。在9日展開與國務卿布林肯等政府高階官員的會談前，卡麥隆先在佛羅里達停留、與前總統川普會晤。

卡麥隆（David Cameron）8日晚間與川普（Donald Trump）在他位於佛羅里達州的寓所海湖俱樂部（Mar-a-Lago）會面。英國政府一名發言人事前告訴媒體，與外國在野黨候選人會晤，是外交部高階官員出訪行程常規例行安排。繼2020年後，今年美國總統大選預計重演現任總統拜登（Joe Biden）與川普對決的局面。

這是川普於2021年1月卸任總統以來，首次與英國政府高階官員會面。英國外交部未透露會談細節；英國媒體援引官方消息人士報導，卡麥隆與川普觸及烏克蘭、加薩走廊（Gaza Strip）情勢、北大西洋公約組織（NATO）的未來等議題。

川普對美國持續、加大軍援烏克蘭持批判態度，並曾揚言未來不排除讓美國退出北約。他宣稱可在24小時內結束俄烏戰爭，但有消息指出，為此他將施壓烏克蘭「割地求和」。

儘管美國政治圈部分人士、包括川普支持者認為美國應聚焦應對來自中國的威脅，卡麥隆強調，烏克蘭的勝利與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的失敗同時攸關歐洲與美國安全至鉅。

卡麥隆指出，如此才能顯示「國界」是有意義的、侵略行為不會獲得回報，以及烏克蘭等國家可自由選擇自己的未來。

反之，若莫斯科得以稱勝，普亭將受鼓舞，並進一步運用武力強行改變歐洲邊界，中國、伊朗及北韓當局也將受激勵。

英國外交部表示，9日起，卡麥隆將與布林肯（Antony Blinken）等美國政府官員，以及國會跨黨派關鍵人士會晤，敦促美方儘快通過在國會卡關的600億美元（約新台幣1.9兆元）預算案，以協助烏克蘭對抗俄羅斯的全面侵略。英國政府一名發言人表示，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）預計也將參與官方雙邊會談。

英國外交部指出，卡麥隆將強調，援烏計畫中，歐洲國家的貢獻已超過一半，但美國的支援仍十分關鍵，在速度和規模上可謂無可取代。目前含英國在內，歐洲各國已承諾援烏超過1840億美元。

卡麥隆將重申，現階段在經濟層面加大施壓俄羅斯、持續提供烏克蘭必要的軍事和人道援助，攸關烏克蘭今年是否可守住戰線，以利明年反攻。

這是卡麥隆去年11月接任外相以來，第3次訪美。

他去年12月訪美時，多次強調軍援烏克蘭對美國而言十分「划算」：只消提升美國國防預算約10%，實戰經驗證明，烏克蘭就能在戰場獲得重大成果，包括奪回一半以上2022年2月以來遭俄羅斯侵占的領土，且過程中不費美國一兵一卒。

布林肯則在與卡麥隆的會後聯合記者會訴諸美國國內選民，提到美國軍援烏克蘭，其中高達約9成投資事實上是回流美國軍工業、製造業，這有利美國經濟發展、創造就業，是「雙贏」局面。

除了烏克蘭，卡麥隆也將與美方討論中東及海地情勢。

烏克蘭 川普 俄羅斯

上一則

路透：拜岸會擬談德州高鐵計畫 使用新幹線技術

延伸閱讀

川普自豪終結「羅訴韋德案」拜登轟：撒謊

川普自豪終結「羅訴韋德案」拜登轟：撒謊
川普稱墮胎問題交各州決定 保守派失望 但喊「續挺川」

川普稱墮胎問題交各州決定 保守派失望 但喊「續挺川」
川普沒支持全國墮胎禁令 重量級反墮胎團體喊失望

川普沒支持全國墮胎禁令 重量級反墮胎團體喊失望
全國墮胎禁令？ 川普：是否要做對的事 各州自行決定

全國墮胎禁令？ 川普：是否要做對的事 各州自行決定

熱門新聞

篤定代表共和黨角逐2024年總統大選的美國前總統川普，6日晚間在募款餐會上再度拿移民問題作文章。(路透)

川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」

2024-04-07 22:48
前總統川普。(路透)

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

2024-04-04 10:38
國土安全部部長梅奧卡斯(左)表示，他今年2月18日在維也納會晤中國國務委員、公安部部長王小洪(右)時，曾討論讓中國就接回遭美國遞解的中國無證客一事。(取自國土安全部官網)

梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民

2024-04-06 21:27
全球最富有女性排在第15位，為歐萊雅集團繼承人梅耶爾，995億美元身家，連續第4年成為全球女首富。(路透)

全球最有錢女性 梅耶爾蟬聯4年榜首 泰勒絲首登富比世榜

2024-04-03 02:17
副總統當選人蕭美琴日前到捷克訪問。圖左為捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）右一為台駐捷克代表柯良叡。 圖／取自捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）Ｘ平台

傳北京監控蕭美琴訪布拉格險釀車禍 成捷中外交事件

2024-04-05 15:50
蔣莎樂(右)4日宣布破獲一起涉及千萬元的殺豬盤騙案。(記者顏潔恩 / 攝影)

紐約檢調破獲逾千萬元「殺豬盤」 華人受害多 騙子帳戶可能設在中國

2024-04-05 02:30

超人氣

更多 >
直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭

直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭
「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮
外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算

外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算
調味新寵「溜醬油」和醬油有何不同？ 大廠告訴你

調味新寵「溜醬油」和醬油有何不同？ 大廠告訴你
如何消除眼袋？皮膚科醫生教你

如何消除眼袋？皮膚科醫生教你