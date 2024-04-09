英外相卡麥隆訪美促援烏 與國務卿會談前先見川普

英國外交大臣卡麥隆。（路透）

英國外交大臣卡麥隆8日啟程訪問美國，重點任務包括敦促美方持續軍援烏克蘭 。在9日展開與國務卿布林肯等政府高階官員的會談前，卡麥隆先在佛羅里達停留、與前總統川普 會晤。

卡麥隆（David Cameron）8日晚間與川普（Donald Trump）在他位於佛羅里達州的寓所海湖俱樂部（Mar-a-Lago）會面。英國政府一名發言人事前告訴媒體，與外國在野黨候選人會晤，是外交部高階官員出訪行程常規例行安排。繼2020年後，今年美國總統大選預計重演現任總統拜登（Joe Biden）與川普對決的局面。

這是川普於2021年1月卸任總統以來，首次與英國政府高階官員會面。英國外交部未透露會談細節；英國媒體援引官方消息人士報導，卡麥隆與川普觸及烏克蘭、加薩走廊（Gaza Strip）情勢、北大西洋公約組織（NATO）的未來等議題。

川普對美國持續、加大軍援烏克蘭持批判態度，並曾揚言未來不排除讓美國退出北約。他宣稱可在24小時內結束俄烏戰爭，但有消息指出，為此他將施壓烏克蘭「割地求和」。

儘管美國政治圈部分人士、包括川普支持者認為美國應聚焦應對來自中國的威脅，卡麥隆強調，烏克蘭的勝利與俄羅斯 總統普亭（Vladimir Putin）的失敗同時攸關歐洲與美國安全至鉅。

卡麥隆指出，如此才能顯示「國界」是有意義的、侵略行為不會獲得回報，以及烏克蘭等國家可自由選擇自己的未來。

反之，若莫斯科得以稱勝，普亭將受鼓舞，並進一步運用武力強行改變歐洲邊界，中國、伊朗及北韓當局也將受激勵。

英國外交部表示，9日起，卡麥隆將與布林肯（Antony Blinken）等美國政府官員，以及國會跨黨派關鍵人士會晤，敦促美方儘快通過在國會卡關的600億美元（約新台幣1.9兆元）預算案，以協助烏克蘭對抗俄羅斯的全面侵略。英國政府一名發言人表示，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）預計也將參與官方雙邊會談。

英國外交部指出，卡麥隆將強調，援烏計畫中，歐洲國家的貢獻已超過一半，但美國的支援仍十分關鍵，在速度和規模上可謂無可取代。目前含英國在內，歐洲各國已承諾援烏超過1840億美元。

卡麥隆將重申，現階段在經濟層面加大施壓俄羅斯、持續提供烏克蘭必要的軍事和人道援助，攸關烏克蘭今年是否可守住戰線，以利明年反攻。

這是卡麥隆去年11月接任外相以來，第3次訪美。

他去年12月訪美時，多次強調軍援烏克蘭對美國而言十分「划算」：只消提升美國國防預算約10%，實戰經驗證明，烏克蘭就能在戰場獲得重大成果，包括奪回一半以上2022年2月以來遭俄羅斯侵占的領土，且過程中不費美國一兵一卒。

布林肯則在與卡麥隆的會後聯合記者會訴諸美國國內選民，提到美國軍援烏克蘭，其中高達約9成投資事實上是回流美國軍工業、製造業，這有利美國經濟發展、創造就業，是「雙贏」局面。

除了烏克蘭，卡麥隆也將與美方討論中東及海地情勢。