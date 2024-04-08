美日峰會聲明曝光：支援烏克蘭 兩國討論共同生產防禦裝備的新體制

日本讀賣新聞報導，在本月10日將舉行的美日峰會上，美國總統拜登與日相岸田文雄將確認美日澳三國推動伴飛戰機的無人機技術合作。（路透）

日本 讀賣新聞報導，在本月10日將舉行的美日峰會上，美國總統拜登 與日相岸田文雄將確認美日澳三國推動伴飛戰機的無人機技術合作。共同聲明中也將明記美日共同生產防禦裝備的新體制。報導說，美國為支援烏克蘭 ，武器生產吃緊，日本透過支援展現美日同盟團結。

日本下一代戰機和英國及義大利共同研發，除了有不易被敵方偵測到的隱形技術外，還將與無人機協同作戰，被稱為「第六代機」，計畫在2035年投入部署。去年10月美國與澳洲也達成協議，協助日本研究與戰機連動的無人機技術，將具備情蒐、攻擊等功能，被稱為共同戰機。去年12月美日同意共同研無人機在行動判斷時的AI技術。

共同聲明將宣布設立新的框架，討論日美防禦裝備的共同生產體制。俄羅斯對烏克蘭的侵略持續，美國的生產體制處於緊張狀態，日本藉支援烏克蘭，展現支持日美同盟。

日本防衛裝備廳長官和美國國防次長，確認將新增產業間的合作，作為討論技術挑戰的框架主題，並討論具體的合作策略。此外，他們正考慮讓美國海軍艦艇在日本維修，預計秋季將舉行首次會議。

兩位領導人將在峰會中再次確認，推動開發新型導單，以應對北韓開發的極超音速武器。美國、英國和澳洲組成的安全聯盟「美英澳三邊安全夥伴關係」（AUKUS），計畫與日本合作。

日相岸田預計今（8日）午搭乘專機從羽田機場出發赴美，這是時隔9年，日相正式訪問美國。岸田10日與拜登會談，11日在美國國會發表演說，當天美、日、菲三國領袖將舉行首次峰會。12日岸田參訪日本企業工廠，14日回日。