我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防範取款機詐騙 紐約市警109分局教學

紐約租霸愈來愈多 專家：法律漏洞助長

日本首相岸田文雄正式訪美 攜櫻花樹苗啟程

中央社／東京8日綜合外電報導
日本首相岸田文雄今天起以國賓身分訪美，期間將出席日美領袖會談與日美菲三方會談。（歐新社）
日本首相岸田文雄今天起以國賓身分訪美，期間將出席日美領袖會談與日美菲三方會談。（歐新社）

日本首相岸田文雄今天起以國賓身分訪美，期間將出席日美領袖會談與日美菲三方會談。日媒分析，岸田有意在美國總統大選前確認重要政策持續進行，且不讓選舉結果影響日美關係。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今天下午搭乘專機從羽田機場出發前往美國華盛頓，展開為期7天的訪美行，預計4月14日返回日本。這是繼2015年時任首相安倍晉三後，日本再度有首相獲邀以國賓身分訪美。

日本經濟新聞報導，岸田美國時間10日上午將與美國總統拜登（Joe Biden）舉行日美領袖會談，當晚預計參加拜登夫婦主辦最高規格的白宮官方晚宴。

岸田11日上午預計在美國國會聯席會議發表演說，並於當晚出席日本、美國、菲律賓三方領袖會談；12日計劃訪問北卡羅來納州，視察豐田汽車的車用電池工廠廠址。

岸田此行的伴手禮包含地震災區石川縣輪島市生產的漆器「輪島塗」，以及象徵日美友好的染井吉野櫻花樹苗。

日本經濟新聞分析，岸田此行將與拜登確認日美進一步加強安保與經濟領域的合作，也有意在美國總統大選前確認日美之間的重要政策持續進行，並且不要讓大選結果影響兩國關係。

美國11月的總統大選將定調美國未來4年的方向，對於身為美國盟邦的日本而言也具有特別意義。岸田也有意藉此向外傳達「日美關係的重要性不變」。

日本政府預測2種大選結果，其一為拜登連任將保持現有政策的「持續性」；其二為共和黨籍的前總統川普（Donald Trump）捲土重來，重新入主白宮所產生的「不確定性」。

若是拜登連任，日方可望進一步推動政策；另一方面，如果是川普再度執政，日方也必須確保重要政策持續推動。不過不管美國總統大選結果如何，岸田此次訪美的一大目的是營造環境，以維持堅固的日美關係。

拜登政府2021年上路後，日美之間加強防衛能力。4月10日舉行的日美領袖會談，將討論擴大自衛隊與美軍的指揮合作，以及創設防衛裝備相關協議機制，同意共同開發防衛裝備以及允許美國大型軍艦能在日本維修。

這些舉措將提升美軍在東亞周邊地區的機動性，以及有意增強自衛隊與美軍的一體化運作。

在經濟領域方面，雙方預計將制定新的規則，來規範半導體和蓄電池等戰略物資，並決定設立框架，以推動研究人工智慧（AI）等先進技術。兩國同時也將確認在太空領域的合作。

有日本外務省高階官員透露：「中國和俄羅斯崛起導致國際局勢變得嚴峻之際，不論是哪位候選人贏得（美國總統大選），日方表明自身在安保或是經濟領域均為可信賴的夥伴，至關重要。」

日本 美國總統大選 拜登

上一則

拜登應對以哈戰爭「吃力」民主黨憂心傷及選情

延伸閱讀

拜登應對以哈戰爭「吃力」民主黨憂心傷及選情

拜登應對以哈戰爭「吃力」民主黨憂心傷及選情
「截止期限來不及」拜登列名俄州選票 恐出現問題

「截止期限來不及」拜登列名俄州選票 恐出現問題
民意翻轉？民調失準？年輕人愛川普 銀髮族挺拜登

民意翻轉？民調失準？年輕人愛川普 銀髮族挺拜登
迫烏割地止戰？華郵曝川普結束俄烏戰爭手段

迫烏割地止戰？華郵曝川普結束俄烏戰爭手段

熱門新聞

墨西哥媒體報導，來自中國的七名女性和一名男性3月29日在瓦哈卡州溺水身亡，被沖上海灘。(取自mexico.quadratin.com.mx的X平台)

8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘

2024-03-31 21:20
前總統川普。(路透)

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

2024-04-04 10:38
國土安全部部長梅奧卡斯(左)表示，他今年2月18日在維也納會晤中國國務委員、公安部部長王小洪(右)時，曾討論讓中國就接回遭美國遞解的中國無證客一事。(取自國土安全部官網)

梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民

2024-04-06 21:27
全球最富有女性排在第15位，為歐萊雅集團繼承人梅耶爾，995億美元身家，連續第4年成為全球女首富。(路透)

全球最有錢女性 梅耶爾蟬聯4年榜首 泰勒絲首登富比世榜

2024-04-03 02:17
副總統當選人蕭美琴日前到捷克訪問。圖左為捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）右一為台駐捷克代表柯良叡。 圖／取自捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）Ｘ平台

傳北京監控蕭美琴訪布拉格險釀車禍 成捷中外交事件

2024-04-05 15:50
篤定代表共和黨角逐2024年總統大選的美國前總統川普，6日晚間在募款餐會上再度拿移民問題作文章。(路透)

川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」

2024-04-07 22:48

超人氣

更多 >
企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾
噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力
影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生

影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生
影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈
川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」

川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」