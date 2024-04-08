大學一年學費飆近10萬元 多數有獎學金

紐約大學。(記者范航瑜／攝影)

大學學費創新高，而且持續上漲。紐約大學(New York University)、塔夫茨大學(Tufts University)、布朗大學( Brown University)、耶魯大學 (Yale University)、密蘇里州 聖路易華盛頓大學(Washington University in St. Louis)如今一學年學費、雜費、食宿、課本、交通與其他開銷，加起來都將近六位數。

CNBC新聞頻道報導，「普林斯頓評論」(The Princeton Review)的「最佳389所大學」(The Best 389 Colleges)名單中，2024-2025學年度有8所學校一學年開銷超過9萬。

喬治城大學(Georgetown University)資深學者亞歷山大(Bryan Alexander)估計，若以大學學費每年調整約4%的趨勢推算，這幾所大學最快到了2026年時，一年花費就要突破10萬元門檻。

不過，報導指出，許多學生家庭並不必付全額。

「普林斯頓評論」總編輯弗朗尼克(Robert Franek)說：「看到學費開銷就把學校從考慮名單中刪除，其實是錯誤決策。」他說，全日制學生(full-time students)當中約三分之二獲得獎助金，實際上自掏腰包的花費因此減少許多。

「普林斯頓評論」為大學提供獎助金多少以及學生對於獲得補助是否滿意列出排行。

聖路易華盛頓大學每學年為學生提供獎學金金額平均約6萬5000多元。「普林斯頓評論」指出，學生實際自費開銷大約2萬6000元。

弗朗尼克說，從獎助金角度來看，私立學校給學生的金額通常較多。他說，如果把獎助金納入考量，這些私立學校反而變成全國「最負擔得起」(most affordable)的大學。

沙利美(Sallie Mae)公布的「美國人如何付錢上大學」(How America Pays for College)年度報告指出，2022-2023學年度裡，學生家庭平均每學年實際開銷為2萬8026元，其中約半數來自家長收入與存款，另外一半則來自獎學金、助學金以及學生貸款 等。

今年「免費申請聯邦學生援助表」(FAFSA)更新系統雖造成延誤，但累計660萬份表格完成提交。