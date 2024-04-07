一擴一收…1元商店雙雄 房租成本決勝負

全美1元連鎖店的Dollar General準備擴張店數，多半在鄉村地區。(路透)

全美1元連鎖店的兩大業者正採取南轅北轍的策略，一家積極展店，另一家則縮減據點。追根究柢，是不動產選擇促使兩大集團決定走不同的路。

華爾街 日報報導，經營全美最大1元連鎖店的Dollar General上月表示，計畫今年增設大約800個門市，使總店數提高到將近2.1萬家。該公司旗下店面大多開在鄉村地區，通常沒什麼競爭對手。

對照下，Dollar Tree預計8月初之前關閉600個Family Dollar平價連鎖店。Family Dollar在2015年被Dollar Tree收購，店內陳售產品售價與主要競爭對手相仿，但店面集中在租金 較高的都會區和市郊，遭遇其他眾多平價商店競爭。

Dollar General足跡大致在鄉村地帶，省下可觀的租金支出。追蹤全美購物中心與零售店房租支付動向的Datex Property Solutions執行長席加爾說，Dollar General的不動產占用成本幾乎比Family Dollar低三分之一。

所謂占用成本，指的是一家店的營收被租金、稅金、保險費、維護費等不動產相關支出侵蝕程度。占用成本愈低，商店獲利就愈高。席加爾說：「Family Dollar在競爭角力中落敗。」

平價連鎖店Dollar Tree預計8月初前，關閉全美所屬的600家Family Dollar平價連鎖店。(歐新社)

關閉600家Family Dollar商店，是母公司Dollar Tree去年展開多年整頓計畫的一環。隨著租約陸續到期，未來數年醞釀再關閉370家Family Dollar商店和30家Dollar Tree商店。關閉績效不良的店面，長遠來說對Family Dollar及其母公司都有益。

即使Family Dollar商店足跡減少，這行整體來說未來數年仍可望展店數千家，以滿足低價必需品旺盛需求。

根據Coresight Research的資料，1元商店增多，是驅動美國近年來零售業擴張的主力，占2022年和2023年全美新開店總數逾四分之一。目前Dollar General在美國經營2萬家店，比2001年的5000家大幅成長。相較下，沃爾瑪門市據點只略高於4600個。

兩大平價連鎖店集團都瞄準低收入 客層，也都販售洗髮精、洗衣精、狗食等日用品。近年來Dollar General除大舉展店外，也積極重新改裝現有據點或遷址；Family Dollar則顯得投資不足，不堪同業競爭壓力。