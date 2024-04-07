我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球周六開獎延遲 特獎13億元 「請保管好彩券」

舊金山灣區只有他們種山葵 每磅賣140元 客戶是米其林餐廳

美味、省時、省錢…便利店靠餐飲吸客 挺進黃金時代

編譯黃淑玲／綜合外電
7-Eleven等便利店疫後著手進軍速食餐飲服務。(路透)
7-Eleven等便利店疫後著手進軍速食餐飲服務。(路透)

不久以前，全美的便利商店或是加油站附設商品裡所賣的食物名聲很差。如今，情況大不相同。上市公司7-Eleven、Casey's等，還有從賓州起家的未上市公司Wawa、Sheetz，這些連鎖便利商店品牌都在增闢更多手工食品和飲品，同時也以前未有的速度展店。在這個新冠肺炎疫情後的時代，美國便利商店來客量大增，而且目前看起來趨勢會持續下去。

道瓊社報導，對消費者和投資人來說，現在堪稱是美國便利店的黃金歲月。費城地區Waga的忠實顧客總愛來買份新鮮的潛艇堡和平價咖啡；全美的7-Eleven店裡，重量杯飲料是熱賣品；以德州為基地的Buc-ee's甚至有「全美最乾淨廁所」的美名；還有大型的便利商店，各色食物和商品應有盡有，吸引顧客不斷回流。

Placer.ai的資料顯示，2023年上半年全美便利店的來客數，已經遠遠超過速食餐廳、連鎖咖啡店、加油站商店。主要連鎖便利商店的來客數，2023年7月較疫前基礎線2019年1月成長逾60%。相較之下，加油站商店成長率不到20%。7-Eleven、Casey's、Maverik、Kwik Trip、Buc-ee's這幾家連鎖便利店的來客數，去年每個月和今年1月，都高於疫情前的2019年。

Jefferies分析師Corey Tarlowe說：「業界幾家大公司的品牌強、識別度佳，深度耕耘所在的社區，有著實實在在的長期成長經歷。而且他們也將科技和供應鏈現代化，因應未來成長。」

Janus Henderson Investors投資組合經理人塔格曼(Justin Tugman)表示，「便利商店這行動態改變了，小型的經營者愈來愈難跟大公司競爭。」較大幾家公司一直擴大收購力道，寄望藉強化忠誠顧客獎勵計畫、應用程式(App)、以調理食品來提升獲利。「過去十年，便利商店業已明顯整合」。

美國人為何會愛上便利店？Vontobel資產管理公司基金經理人Markus Hansen分析，疫後人們又開始出門工作、上學、休閒，他們願意為了方便吃買了就可帶走的新鮮食品，「時間就是金錢」，便利店找到方法從這個概念賺錢。另外，因為通膨，吃速食開銷大增，況且很多人不是沒時間坐在餐廳吃，就是連速食店都嫌貴。

便利商店都開在很便利的地方，為顧客省時省錢提供了最佳選擇。Casey's在全美的門市有2600多家，主要在中西部地區。Murphy USA都找沃爾瑪超市的附近開店，就近人潮，在南部與中西部有1700門市。

全美的7-Eleven在2021年買下加油站與加油站商店Speedway之後，成為全美最大連鎖便利店營運商，成長潛力雄厚。美國的7-Eleven為日本7&i控股所擁有。

加油站 疫情 投資

上一則

一擴一收…1元商店雙雄 房租成本決勝負

下一則

太平洋艦隊司令交接 台海軍司令觀禮…被點名為重要夥伴

延伸閱讀

買彩券 南加這些商店中獎機率高

買彩券 南加這些商店中獎機率高
少去逛超市 日本省錢達人4年存下6.6萬

少去逛超市 日本省錢達人4年存下6.6萬
南加河濱縣派里斯房價走高 新開發區受矚目

南加河濱縣派里斯房價走高 新開發區受矚目
非法銷售大麻 南布碌崙5店被抄2業主被逮

非法銷售大麻 南布碌崙5店被抄2業主被逮

熱門新聞

墨西哥媒體報導，來自中國的七名女性和一名男性3月29日在瓦哈卡州溺水身亡，被沖上海灘。(取自mexico.quadratin.com.mx的X平台)

8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘

2024-03-31 21:20
前總統川普。(路透)

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

2024-04-04 10:38
全球最富有女性排在第15位，為歐萊雅集團繼承人梅耶爾，995億美元身家，連續第4年成為全球女首富。(路透)

全球最有錢女性 梅耶爾蟬聯4年榜首 泰勒絲首登富比世榜

2024-04-03 02:17
副總統當選人蕭美琴日前到捷克訪問。圖左為捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）右一為台駐捷克代表柯良叡。 圖／取自捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）Ｘ平台

傳北京監控蕭美琴訪布拉格險釀車禍 成捷中外交事件

2024-04-05 15:50
前美國總統川普29日在自家社群轉發呈現總統拜登手腳都被捆綁圖案的影片，拜登競選團隊痛批川普煽動政治暴力，川普發言人則回應拜登利用司法制度打壓對手。（取材自X）

五花大綁總統？川普轉發拜登手腳被綑綁影片 挨轟煽動政治暴力

2024-03-30 21:23
蔣莎樂(右)4日宣布破獲一起涉及千萬元的殺豬盤騙案。(記者顏潔恩 / 攝影)

紐約檢調破獲逾千萬元「殺豬盤」 華人受害多 騙子帳戶可能設在中國

2024-04-05 02:30

超人氣

更多 >
「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能

「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能
221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴

221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴
妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」
4星座清明後增長智慧 雙子心動了、他遇挑戰更上層樓

4星座清明後增長智慧 雙子心動了、他遇挑戰更上層樓
四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣

四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣