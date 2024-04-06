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葉倫抵華第1餐 大啖百年燒鵝、冰鎮咕嚕肉

記者陳宥菘／綜合報導
財政部部長葉倫4日抵達廣州後第一餐吃的是老字號餐廳「陶陶居」，中國媒體捕捉到她熟練用筷子的畫面。(取自玉淵譚天)
財政部部長葉倫4日抵達廣州後第一餐吃的是老字號餐廳「陶陶居」，中國媒體捕捉到她熟練用筷子的畫面。(取自玉淵譚天)

財政部葉倫(Janet Yellen)4日至9日二度訪問中國，她的「登陸第一餐」總是備受關注。這次葉倫4日抵達廣州後第一餐，吃的是有上百年歷史的老字號粵菜餐廳「陶陶居」，中國媒體再次大讚葉倫的筷子「用得很好」，用餐菜單隨之曝光，百年燒鵝、冰鎮咕嚕肉都是桌上佳餚。

去年7月的訪問，葉倫第一餐吃雲南料理，席間熟練地拿筷子、大啖見手青(牛肝菌)一度也成為話題。

葉倫於當地時間4日下午飛抵廣州。廣州日報報導，葉倫到廣州後第一頓晚餐，去了位於廣州天河區的「陶陶居」，品嘗粵菜和廣式茶點，過去作家魯迅、巴金、畫家劉海粟等都曾是陶陶居的座上客。

根據曝光的用餐菜單，葉倫點的餐前小菜、主菜加上點心多達16道，吃的都是店家招牌菜，包括百年燒鵝、冰鎮咕嚕肉(咕咾肉)、一口酥豆腐，以及大蝦餃、紅米腸等。

「陶陶居」百年燒鵝。(取材自南方日報)
「陶陶居」百年燒鵝。(取材自南方日報)

「陶陶居」冰鎮咕嚕肉(咕咾肉)。(取材自南方日報)
「陶陶居」冰鎮咕嚕肉(咕咾肉)。(取材自南方日報)

央視旗下新媒體「玉淵譚天」指出，葉倫訪中前，在接受美國媒體採訪時曾提到，「和世界各地的人們接觸是她工作的關鍵部分，做到這一點的最佳方式就是透過食物和當地餐廳」。

葉倫4日在「陶陶居」用餐的菜單曝光，百年燒鵝、冰鎮咕嚕肉都是桌上佳餚。(取自南方...
葉倫4日在「陶陶居」用餐的菜單曝光，百年燒鵝、冰鎮咕嚕肉都是桌上佳餚。(取自南方都市報)

玉淵譚天指出，身為美國官員，葉倫要了解中國的不能光是食物，只有更了解中國，才能「擺正美國的世界觀、中國觀，中美關係觀」。

華盛頓郵報」則指出，中國官方媒體對葉倫的用餐選擇或使用筷子的熟練程度進行不厭的報導，反映出北京方面努力以積極的態度來看待她的訪問，針對的對象是日益反美的中國公眾。 這凸顯了北京寄希望於葉倫改善中國與華盛頓貿易關係，並幫助中國走出經濟困境。

葉倫 財政部 華盛頓郵報

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