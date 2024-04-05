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花蓮大地震／「落石像子彈」礦區員工以為沒命了

記者王燕華、王思慧／花蓮報導
花蓮太魯閣晶英酒店員工上班途中遇地震，受困山區一天一夜獲救時，情緒激動相擁報平安。(記者王燕華／攝影)
花蓮太魯閣晶英酒店員工上班途中遇地震，受困山區一天一夜獲救時，情緒激動相擁報平安。(記者王燕華／攝影)

花蓮大地震造成數百人受困山區，許多人被救難人員救出還心有餘悸，有礦區員工回憶，當時落石像子彈四射，有年輕員工嚇到哭出來，太魯閣晶英酒店員工困在隧道內時一直聽到落石聲音，以為會命喪山上，還有外國遊客在縫隙中躲過落石，度過驚險的一天一夜，眾人都說「真的徹夜難眠」。

台泥和平礦區子公司合盛礦業副理鄭士豪與員工共59人循舊林道下山，員工們全數平安，他壓力瞬間釋放，忍不住流下男兒淚。合盛礦業領班簡榮欽是老礦山人，3日晚受困時與同仁在礦區採摘野菜供大家補給，清晨還與同事先勘查路線並架設繩索，讓大家得以平安下山。有家屬焦急跑到現場等候，一名礦工三名子女看到爸爸脫身，立刻上前緊擁，場面感人。

和仁礦區王姓工人說，地震發生後落石「像子彈一樣」，根本不知道往哪逃 ，他還當場看到有人被土石埋住，還好礦區空曠，大家跑到懸崖邊，但落石好像沒停過，大家把沙包堆高靠著保護自己，但一邊是懸崖，很怕被落石打中掉下去，有年輕的工人嚇到哭了出來。

太魯閣晶英酒店員工3日分乘三輛中巴和一輛九人座車上班，首當其衝的一輛中巴車尾遭落石擊中，呂姓司機機警將車輛緊靠山壁避免再被砸，並快速衝進附近明隧道避難，後面兩輛車也跟著進入，保全三車35人平安。

邱姓女員工說，當時先看到山邊有落石掉落，接著馬上聽到轟隆巨響，車尾被落石砸中，她眼前一片黑，看到坐隔壁的男同事雙腿被落石砸中，「嚇到以為要沒命了」。

有八名英國、瑞士遊客也受困太魯閣天祥地區，被貨車載出來，他們說，當時正在步道健行，碰巧遇上山月村下山車輛，順利下山直呼「好幸運」。

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