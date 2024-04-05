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花蓮大地震／累計10死 仍有疑似被活埋者待救

聯合報系記者／連線報導
花蓮大地震搶救行動第二天，空勤總隊直升機進入災區搶救傷患及受困者。(記者劉學聖／攝影)
花蓮大地震搶救行動第二天，空勤總隊直升機進入災區搶救傷患及受困者。(記者劉學聖／攝影)

規模7.2的花蓮大地震，罹難人數再新增1人，截至4日有10死1099傷，仍有疑似被活埋者待救，共15人失聯，受困者705人。傷亡人數可能還會增加。

氣象署表示，截至4日晚9時，全台餘震累計達401次。中央災害應變中心統計，花蓮地震受困人數從4日上午101人，中午過後暴增7倍至705人，主因是天祥晶英酒店員工及天祥活動中心共688人，因聯外道路中斷受困，加上受困九曲洞晶英酒店員工10人、東華大學學生6人、台8線170公里處1名印度籍男子。空勤直升機已載運飲水食糧上山空投。

失聯15人為砂卡礑步道3大三小共6人、中和礦場1人、秀林鄉露營夫妻2人、豐濱鄉高山40號1人、洛韶1人，另有4名外籍人士。

花蓮消防局指出，6人在砂卡礑隧道處登山失聯，有外籍人士通報在現場目擊土石崩落砸到游姓一家五口，深怕遭活埋，救難人員尚未尋獲。今天軍方將在可能的熱點開挖。

大地震一度中斷花蓮往北的鐵公路，鐵路已搶通，公路有部分仍在搶修中。公路局指出，台九線蘇花公路下清水橋被巨石擊落，形成跨距25公尺、深20公尺的缺口，正全力補強供小車行走，整體復建要到今年底。台八線中橫公路處處落石，有15處災點，4日已搶通10處災點，修復時程不明朗。

搜救人員連續兩天挺進花蓮山區救出逾百名受困者，獲救者餘悸猶存，直呼「落石像子彈，整夜都睡不著」；第10名確認死亡的是65歲連姓男子。搜救隊4日挺進太魯閣山區搶救受困者，連男與妻子、女兒3日行經小錐麓步道遇山崩，脫困的連妻表示，丈夫來不及逃出，恐遭活埋。

支援的屏東搜救隊前往搶救，從空拍畫面發現連男倒臥在土堆中，定位座標後，救難人員涉險挺進危險落石區，清除圍欄、鋼絲等障礙物，將已無氣息的連男搬運下山。

另一搜救難度較高的台泥花蓮和平礦場，空勤直升機空投食物給受困的59名員工，因員工多為和平澳花部落族人，熟悉地形，決定不等道路開通，改循當地舊林道開路下山。

直升機也飛往和仁礦區，吊掛6人及3日已身亡的欣欣水泥代銷商李姓員工，但和仁礦區還有1名蕭姓男員工仍失蹤待尋。

太魯閣晶英酒店35名員工分乘三輛交通車上班，途中遇到強震落石，一輛中巴車尾遭落石擊中翹起，三輛車隨即衝進附近明隧道避難，撐過一天一夜，空拍機4日拍到影像，獲救時滿身塵土驚魂未定，有人直呼「差點以為大家都要死在這裡了」。除了晶英員工，一旁第二明隧道的9人也被救出，九曲洞隧道另有10人待救。

花蓮大地震 印度

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