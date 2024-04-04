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新高 全美550城典型房價逾百萬 加州210個居首 紐約第2

編譯徐薏茹／綜合3日電
美國有550個城市的典型房價超過七位數，隨著房價持續飆升，一些人更難成為「有殼族」。圖為紐約州的一處房屋掛牌求售。(路透)
美國有550個城市的典型房價超過七位數，隨著房價持續飆升，一些人更難成為「有殼族」。圖為紐約州的一處房屋掛牌求售。(路透)

典型房價超過100萬元的美國城市數量創下新高紀錄，根據Zillow近期的報告，美國有550個城市的典型房價超過七位數，也因為隨著房價持續飆升，一些人更難成為「有殼族」。

Zillow表示，這是所謂「百萬元」城市記錄到的最高數量，多於一年前的491個。

加州的百萬元城市最集中，有210個城市的典型房價超過100萬元；紐約有66個百萬元城市，新澤西州有49個，是增加最多的州。

房地美(Freddie Mac)的資訊顯示，高抵押貸款利率在很大程度上推動上漲的房價，上周的30年期固定抵押貸款利率達到6.79%。

根據凱斯-席勒房價指數(Case-Shiller Home Price Index)，高借貸成本阻礙房主出售房產，造成供需失衡，導致1月的房價以創紀錄的速度上漲。

Zillow經濟分析師普拉卡許(Anushna Prakash)表示：「房市緊繃，房源很少，而競爭仍然很激烈，這一競爭壓力正推高全美各地的房價。」

但有跡象表明，儘管經濟學者警告高抵押貸款利率會持續存在，但房屋可負擔性可能提高，因為房主無論如何都會選擇出售他們的房產，全國房地產商協會(National Association of Realtors，NAR)的數據顯示，2月的現有房屋銷售激增9.5%。

還有一波新的住房供應正在醞釀中，根據人口普查，2月房屋完工量增加至170萬，比去年同期增加的多15.6%。

Zillow的數據顯示，2月的美國房屋成本中位數為34萬9216元，已經比年初的水平上漲4%，根據Zillow最新的預測，這超過該公司預期的0.9%房價成長。

美國有550個城市的平均房價超過七位數，也因為隨著房價持續飆升，一些人更難成為「...
美國有550個城市的平均房價超過七位數，也因為隨著房價持續飆升，一些人更難成為「有殼族」。圖為紐約州的一處房屋掛牌求售。(路透)

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