購屋年薪門檻11.3萬 超一般家庭年收35%

住房成本高漲，購買房屋的年薪門檻達11萬3520元，一般民眾已經無力負擔。圖為加州卡迪福的一處房屋掛牌銷售。(路透)

根據線上房仲Redfin最新統計，購買房屋的年薪門檻達11萬3520元，遠高於一般家庭年收入8萬4072元，兩者差距35%，顯示住房成本高漲，一般民眾已經無力負擔。

根據CNBC報導，2021年2月是家庭收入超過中位數房價 的最後一個月，自此國內房價普遍遠超過一般民眾負擔能力，Redfin資深經濟學家趙辰(Chen Zhao，音譯)坦承：「自疫情爆發以來，民眾購屋能力完全瓦解。」並補充道：「差額在2023年10月達到頂峰，之所以達到峰值，是因為那時抵押貸款利率 也達到最高。」

根據Redfin統計，今年2月中位數房價為41萬2778元，然而同月的家庭平均購房支出不到2萬9448元；至於去年10月，購屋年薪門達到12萬500元，與一般家庭年收入有4萬810元差距。

趙辰表示，由於房貸利率自去年10月的高點逐漸下調，購屋成本不足額部分已經減少；另外季節性等諸多原因可能也會反映房價波動，例如冬季房價往往下跌，加上最近科技業出現的裁員潮，降低民眾購屋意願，暫時退場觀望。

西北互助銀行(Northwestern Mutual)財務規畫師維富恩特斯(Veronica Fuentes) 表示：「如果你被解雇了，你還能負擔房屋貸款嗎？你有六個月甚至一年的緊急存款嗎？如果沒有工作，負得起六個月的房貸嗎？」

上世紀下半葉全美各地還有12萬元的平價住宅，然而過去15年來建商不再興建平價住宅，理財網站Bankrate分析師奧斯特羅斯基(Jeff Ostrowski)直言：「一去不復還。」

Redfin發現13各大都會區，底特律是全國房價最實惠的地區，中價位房屋的家庭年收入門檻僅4萬6168元，其次是克里夫蘭(5萬8186元)、匹茲堡(6萬1603元)、聖路易(6萬6755元)以及費城(7萬3182元)。

根據Redfin統計，截至3月17日前的四周，新掛牌銷售的房屋數量增加5%，是自去年5月以來最大增幅；對此，趙辰表示：「大家有點不耐等待，所以開始看到更多庫存房屋。」

不過奧斯特羅斯基有不同看法，他說：「如果你已經準備好頭期款並負擔得起房貸，那麼現在就可以進場，因為房市不會明顯好轉。」