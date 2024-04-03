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IRS「直接申報」聯邦稅 12州、1900萬人可用

記者顏伶如／綜合報導
國稅局指網上直接報稅的人數增加。(路透)
國稅局指網上直接報稅的人數增加。(路透)

國稅局(IRS)周末期間公布報告指出，全美約1900萬納稅人可以使用名稱為「直接申報」(Direct File)的免費網路報稅服務，約占所有報稅人口的12%。根據國稅局統計，2022年裡約有1億6060萬人申報所得稅。

國稅局長沃菲爾(Danny Werfel)發表影片聲明指出：「有史以來第一次，共計12州的1900萬納稅人，可以透過免費網路服務直接向國稅局報稅。」

國稅局原本估計新推出的免費網路報稅系統，推出初期只有數十萬納稅人能夠使用，最新公布的符合使用資格人數則遠遠超過預期。

絕大多數美國民眾較喜歡網路報稅，但國稅局仍接受傳統式的紙版申報，國稅局網站則定期發布紙版報稅處理進度。

2022年裡，93.5%納稅人採用網路報稅，僅6%納稅人以紙本方式及郵寄報稅。採用網路報稅的民眾當中，高達57%使用第三方報稅軟體，僅2%使用國稅局舊版的免費報稅系統，另外41%則使用其他電子報稅方式。

可以使用「直接申報」免費服務的12州包括：亞利桑納州、加州、佛羅里達州、麻州、內華達州、新罕布夏州、紐約州、南達科他州、田納西州、德州、華盛頓州、懷俄明州

對於國稅局推出免費網路報稅服務，民間報稅業者向來反對，理由是生意將大受影響。稅務業者也投入數百萬元展開反對免費報稅服務的遊說。國稅局原本與數家民間報稅公司訂有「不競爭協議」(non-compete agreement，NCA)。

2022年國會通過「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act，IRA)同意國稅局推出新版免費報稅服務，國稅局目前仍為系統全面上路進行研究。法案也為國稅局在未來十年增加800億元經費，但後來受到年度撥款縮減影響，追加經費縮水約25%。

國稅局指網上直接報稅的人數增加。圖為位於紐約市布魯克林區的國稅局報稅服務中心。(...
國稅局指網上直接報稅的人數增加。圖為位於紐約市布魯克林區的國稅局報稅服務中心。(路透)

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