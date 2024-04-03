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美國人覺得要存多少才能舒適退休？ 期望和現實有差距

調查：想安逸退休 至少要有146萬元 學者：過度高估

編譯周芳苑／綜合2日電
理財金融機構的最新調查指，如今要備足146萬元才能安逸退休。(路透)
理財金融機構的最新調查指，如今要備足146萬元才能安逸退休。(路透)

金融服務業者西北互助(Northwestern Mutual)針對全美近5000名成人進行調查，顯示需要備足146萬元才能安度退休生活，高於一年前的127萬元，而且比受訪者平均實有財富高出100萬元。學者認為，天文數字146萬元過度高估，令人不安。

多數人距離146萬元理想目標有一大段距離。

紐約市高等教育機構New School for Social Research經濟學家吉拉杜奇(Teresa Ghilarducci)說，退休財富神奇數字上揚反映人們的退休「焦慮」；人們並不真正知道退休後需要多少錢，多數收入較少的人並不需要那麼多。

退休焦慮很明顯，對醫療保健和長期照護費的擔憂加劇退休焦慮。

實有儲蓄與退休財務目標之間脫節，與退休儲蓄計畫轉為401(k)有關，人們須自行打理退休帳戶。華爾街日報(Wall Street Journal)報導，擁有100萬、200萬和500萬元儲蓄的人退休後生活與挑戰。但富達投資(Fidelity Investment)的401(k)客戶僅約2%帳戶餘額超過100萬元。

社安金不確定性讓人們對退休儲蓄的掌握更複雜。除非國會採取行動，否則退休計畫儲備金預計10年內耗盡，導致福利社安金福利縮水23%。

千禧世代預計退休後需要備足165萬元，遠高於2020年時不到100萬元目標。戰後嬰兒潮則認為需要99萬元退休，高於2020年的83萬元。

手頭至少有100萬元可投資的人認為，約需要400萬元才能舒適退休，遠高於2020年目標值210萬元。

魯普雷希特說，每個人的舒適退休財務取決於個人收入、婚姻狀況、預期壽命、退休後居住地方、是否想把財產留給後代繼承等因素。

有些經驗法則可推估。富達投資法則是，67歲前備足年薪的10倍，2022年美國人口普查收入最高的族群年薪至少15萬3001元，應至少儲蓄153萬元準備退休，建議25歲起每年約儲蓄15%。

聯準會數據顯示，2022年全美每人平均儲蓄33萬3940元，高於2016年的28萬2100元；65至74歲平均退休儲蓄約60萬9000元。

西北互助調查顯示，受訪成人平均存款僅8萬8400 元。

年輕人比老一輩更懂得提早存退休儲蓄；退休儲蓄起跑點各是1997年或之後出生的Z世代22歲、千禧世代27歲、嬰兒潮37歲。先鋒集團(Vanguard )稱，年輕人退休儲蓄可望超過年長者。

退休 儲蓄 投資

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