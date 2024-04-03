2024富比世富豪榜 黃仁勳膺華人首富

輝達共同創辦人、執行長黃仁勳以770億美元身家榮膺富比士的華人首富，排行榜上位列第20名。(路透)

富比世 (Forbes)2024年全球億萬富豪榜2日出爐，LVMH集團阿爾諾(Bernard Arnault)及家族以擁有2330億美元的財富居榜首，特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克 以1950億美元屈居第2，亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯 則以1940億美元排在第3位。因搭上人工智能(AI)熱潮而市值大漲的輝達(Nvidia)，其共同創辦人、執行長黃仁勳以770億美元身家榮膺華人首富，在排行榜上位列第20名。

與去年相比，三分之二富豪身家上升，名單上前20位富豪的漲幅最大，總資產增加了7000億美元。

曾是世界首富的X及Tesla老闆馬斯克(Elon Musk)以1950億美元資產排第二。排名第三的是Amazon創始人貝佐斯(Jeff Bezos)，淨資產為1940億美元。

富比世稱，今年全球合共有2781位億萬富豪，較去年增加141人。這些富豪的身家合共為14.2兆美元，相比2023年增加2兆美元。

美國的億萬富豪最多，有創紀錄的813位富豪上榜，合計擁有5.7兆美元財富。34歲的樂壇天后泰勒絲(Taylor Swift)以身家11億美元首次上榜，在2781名億萬富翁中排名第2545。

中國在富比世全球富豪榜中位列第二，473位富豪(包括香港)合計擁有1.7兆美元。其中排名最高的是農夫山泉創辦人鍾睒睒，身家623億美元位列全球第24名；其次為字節跳動創辦人張一鳴，身家434億美元位列全球第27名；以及拼多多創辦人黃崢，以389億美元身家排在第33名。香港首富繼續是長和系創辦人李嘉誠，身家373億美元排全球第38名。

其他上榜的中國億萬富豪還有：丁磊(網易創辦人)335億，排名46；57.馬化騰(騰訊主席)302億，排名57； 李兆基(恒地創辦人)277億，排名63；馬雲 (阿里巴巴創辦人)245億，排名81；曾毓群(寧德時代創辦人) 229億，排名89；吳光正(九龍倉大股東)151億，排名126；. 劉鑾雄(華置大股東)131億，排名150。