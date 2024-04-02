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以襲大馬士革釀8死 聖城部隊指揮官喪生 中東雪上加霜

編譯廖振堯／綜合1日電
伊朗官方媒體報導，伊朗駐敘利亞首都大馬士革的大使館旁邊附屬建築，1日遭到以色列空襲，濃煙四起，有八人喪命，其中包含伊朗聖城部隊在黎巴嫩及敘利亞的領袖。(路透)
伊朗官方媒體報導，伊朗駐敘利亞首都大馬士革的大使館旁邊附屬建築，1日遭到以色列空襲，濃煙四起，有八人喪命，其中包含伊朗聖城部隊在黎巴嫩及敘利亞的領袖。(路透)

敘利亞人權瞭望台組織指出，以色列1日空襲伊朗駐敘利亞首都大馬士革大使館旁邊的附屬建築，造成八人喪生，其中包含伊朗聖城部隊在黎巴嫩及敘利亞的高階領導人；這項行動可能升高中東地區的衝突。

以哈戰爭爆發後，以色列除了誓言消滅激進組織哈瑪斯(Hamas)、提升加薩走廊的軍事行動，也加強空襲伊斯蘭革命衛隊(Islamic Revolutionary Guard Corps)及伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨(Hezbollah)，此二組織皆支持敘利亞。

路透報導，伊斯蘭革命衛隊聲明稱指出七名軍事顧問在襲擊中喪生，包括菁英部隊「聖城部隊」(Quds Force)的高階指揮官扎赫迪(Mohammad Reza Zahedi)；伊朗官媒聲稱札赫迪是這次攻擊的目標，他的副手和另名高階指揮官、其他四人也被殺害。扎赫迪是敘利亞的軍事顧問，2016年之前一直擔任黎巴嫩和敘利亞地區聖城部隊的主官。

敘利亞外長梅克達德(Faisal Mekdad)和內政部長均抵達大使館所在的大馬士革梅澤區(Mezzeh)現場。梅克達德強烈譴責這起針對領事館大樓、造成多名無辜者死亡的殘暴恐怖襲擊。伊朗駐敘利亞大使阿克巴利(Hossein Akbari)便住在遭到襲擊的領事館大樓內，不過他住在最上方兩層，並未受傷；阿克巴利說包括外交官在內的五到七人被殺，伊朗將「嚴厲反應」。

敘利亞官媒引述軍方消息人士，稱以色列從被佔領的戈蘭高地(Golan Heights)發動空襲，敘利亞則靠其防空系統擊落了一些飛彈。

以色列長期一直以伊朗在敘利亞的軍事設施及其代理組織為目標，其中真主黨更是支持哈瑪斯的武裝組織之一，若空襲確實是以色列發動，將是首次攻擊大使館建築群本身。

以色列軍方同日表示阻止了破片炸藥、反戰車地雷等先進武器從伊朗走私到約旦河西岸；被問及這起襲擊事件時，以色列軍方發言人僅說「我們不評論外國媒體的報導」。「紐約時報」則引述四名未透露姓名的以色列官員，他們承認以色列實施這次攻擊。

白宮沒有立即回覆評論請求。國務院發言人米勒(Matthew Miller)在例行記者會上表示，美國仍然「擔憂任何可能導致該地區衝突升級或加劇的事態」，但預計這不會影響哈瑪斯談判釋放扣押的以色列人質。

以色列 伊朗 大使館

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