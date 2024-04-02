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以軍撤離加薩最大醫院 傳逾3萬人亡開戰以來

編譯中心／綜合報導
以軍1日宣布軍事掃蕩行動結束，撤出加薩的希法市。圖為希法醫院建築已被摧毀成瓦礫。(路透) alestinians inspect the damages at Al Shifa Hospital after Israeli forces withdrew from the Hospital and the area around it following a two-week operation, amid the ongoing conflict between Israel and Hamas, in Gaza City April 1, 2024. REUTERS/Dawoud Abu Alkas【作者：路透通訊社，日期：2024-04-01，數位典藏序號：20240401173026187】
以軍1日宣布軍事掃蕩行動結束，撤出加薩的希法市。圖為希法醫院建築已被摧毀成瓦礫。(路透) alestinians inspect the damages at Al Shifa Hospital after Israeli forces withdrew from the Hospital and the area around it following a two-week operation, amid the ongoing conflict between Israel and Hamas, in Gaza City April 1, 2024. REUTERS/Dawoud Abu Alkas【作者：路透通訊社，日期：2024-04-01，數位典藏序號：20240401173026187】

經過14天圍困，目擊者和巴勒斯坦官員表示，以色列軍隊1日已從加薩最大的希法醫院(Al-Shifa)撤出，圍困導致建築物大部分被毀，屍體散落在醫院各處。以色列國防軍(IDF)1日確認撤軍，表示部隊已擊斃哈馬斯武裝分子，並繳獲武器和情報文件。

美國無線電視新聞網(CNN)在1日報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」治下的加薩走廊衛生部1日則表示，以色列和哈瑪斯之間的戰爭已造成當地至少3萬2845人死亡。

CNN報導，以色列國防部1日表示，「希法的恐怖分子基地已被消滅」，讚揚以色列國防軍的「堅定而專業的行動」

據加薩民防部門稱，醫療人員正在努力打撈散布在希法地區各處的數百具屍體，目前已發現至少300具屍體。 報告補充說，確定確切的死亡人數很困難，因為以軍將屍體掩埋在建築群內部和周圍，並用推土機推平附近道路。

加薩民防行動主任拉德·達尚告訴CNN視新聞網，由於該市道路受損，救護車「幾乎不可能」到達醫院。

以色列國防軍發言人哈加里少將表示，在為期兩周的行動中，已拘留900名武裝分子嫌犯，其中500多人已被確認為哈瑪斯或巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織(PIJ)的成員，並補充說，其中一些被拘留者是「指揮官和重要人物」。

據加薩走廊衛生部聲明，這個數字包含過去24小時內的至少63死。自從哈瑪斯去年10月7日對以色列發動攻擊，引發以哈戰爭以來，加薩走廊已有7萬5392人受傷。1日最新傷亡數字是在以色列軍方從加薩最大醫院西法醫院(Al-Shifa)撤離數小時後發出，在此之前，以軍已在西法醫院進行為期2周的激烈戰鬥。

加薩走廊民防單位發言人1日表示，以軍在這2周的行動中，於西法醫院院內及周邊殺害300人左右。以色列軍方3月30日表示，「自行動開始以來，已在院區周邊消滅約200名恐怖分子」。 

以色列 加薩 哈瑪斯

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