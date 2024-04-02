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馬英九深圳參訪無人機大廠大疆 脫口問俄烏戰爭

特派記者廖士鋒／深圳報導
前總統馬英九（右）1日參訪深圳無人機大廠大疆公司。（記者廖士鋒／攝影）
前總統馬英九（右）1日參訪深圳無人機大廠大疆公司。（記者廖士鋒／攝影）

台前總統馬英九1日在深圳參訪無人機大廠大疆公司，由大疆公司總裁、出生於台灣的羅振華接待，現場作陪的還有中國國台辦副主任潘賢掌、深圳市委常委兼統戰部長王強等官員。馬英九在參訪大疆過程中提及「在俄烏戰爭有大疆無人機被使用」，觸及敏感國際議題。

解說員向馬英九介紹大疆目前的產品種類，主要涵蓋無人機、手持式攝影裝備等，馬英九現場還稍稍體驗了一下具有智慧跟隨功能的OM6穩定器，感受直播搖擺。

除了台辦系統官員與地方官員陪同外，生長於台灣、具台大工學學位的大疆總裁羅振華也全程陪同。羅振華曾服務於多家軟體及硬體公司，包括蘋果電腦公司、富士康科技集團和西門子電信，於2015年9月加入大疆（DJI）成為運營副總裁，2017年成為大疆創新總裁。

值得一提的是，在參觀期間，馬英九詢問，在俄烏戰爭有大疆無人機被使用，怎麼看待這個事情？館方解說人員則回應說，「這個（情況）他們沒有辦法去管制對方」。

馬英九在大疆公司展廳停留的時間約30分鐘，旋即前往騰訊總部參訪。騰訊總裁馬化騰親自迎接並陪同參訪，騰訊公司還贈送給隨同馬英九到訪的台灣青年學子龍年大禮包。

大疆和騰訊分別是中國無人機和網路代表企業，大疆近年曾遭美國制裁，先後被美國財政部、商務部與國防部列入黑名單和實體清單；騰訊也曾被美國貿易代表辦公室列入「惡名市場」的實體名單。

去年10月，英國國家廣播公司(BBC)報導，無人機在俄烏戰爭上發揮極大作用，兩國也大量依賴無人機作戰。英國皇家聯合三軍研究所(RUSI)表示，烏克蘭每月會損失約1萬架無人機；而中國「大疆創新」是全球最大商用無人機製造商，烏軍購置的無人機有很大比率來自中國生產製造。

俄羅斯方面也受到中國出口限制措施影響，俄媒曾指出在缺乏直接供應情況下，俄國經常從哈薩克等國買入中國生產的無人機。

馬英九 皇家 哈薩克

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