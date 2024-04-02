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馬英九訪中會宋濤：兩岸和平對全世界有巨大意義

特派記者廖士鋒、記者黃仲明／連線報導
前總統馬英九（左）訪問中國，1日與國台辦主任宋濤（右）會面。馬英九表示，兩岸的和平穩定不只是造福兩岸，也對全世界有巨大的意義。 （圖／馬英九辦公室提供）
前總統馬英九（左）訪問中國，1日與國台辦主任宋濤（右）會面。馬英九表示，兩岸的和平穩定不只是造福兩岸，也對全世界有巨大的意義。 （圖／馬英九辦公室提供）

台灣前總統馬英九開啟訪問中國行程，當地時間1日抵達深圳後隨即參訪大疆和騰訊公司，傍晚在深圳五洲賓館與國台辦主任宋濤會見。馬英九強調兩岸關係要和平穩定，才能確保兩岸人民福祉，達到中華民族最大利益；世界上戰事頻仍，兩岸的和平穩定不只是造福兩岸，對全世界也有巨大意義。

宋濤則當面轉達中國國家主席習近平對「馬英九先生」的問候，並稱兩岸同胞是一家人，「家和萬事興」，兩岸中國人應攜手打拚，共同承擔振興民族責任。

國台辦副主任接機

馬英九行前發表談話表示，希望在兩岸情勢緊張時刻，傳遞台灣人民愛好和平的心聲，並稱此行是「和平之旅」，也是「友誼之旅」。

他搭乘中國南方航空抵達深圳寶安國際機場，中國國台辦副主任潘賢掌接機，與馬去年訪中的接機規格相當。

路透：8日北京馬習會

馬英九此行依序到訪廣東、陝西和北京，其中最受關注的是在北京是否會與習近平會面。路透引述消息人士報導，馬英九可能在下周第二度會晤習近平，預料兩人將於4月8日在北京見面。

馬英九在「馬宋會」首先提及去年自己率團訪問中國取得積極成果，讓他感受到兩岸之間血濃於水的感情。去年7月中國五所高等院校師生回訪台灣，所到之處受到台灣民眾熱烈歡迎，活動畫面傳到中國也造成轟動。

馬英九強調兩岸關係要和平穩定，才能確保兩岸人民福祉，以及達到中華民族最大利益。

他提到兩岸有共同歷史、文化、血脈，兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫，他任內達成兩岸堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎，這些都是兩岸攜手向前行的關鍵要素，無論外在環境與形勢如何變化，絕不會改變。

尤其是「九二共識」，馬英九表示這是兩岸當年運用智慧，擱置爭議、求同存異、共創雙贏，才達致難能可貴的共識，奠定了兩岸共同政治基礎，也改變了往後兩岸關係發展方向。2008至2016年這八年，世界上沒有人認為兩岸會有戰爭，這就是「九二共識」功能最佳體現。

馬英九也提及台灣民意，他認為維繫兩岸和平穩定發展方向，是台灣社會普遍主流看法，「這次選舉結果也證明了這一點」。去年兩次互訪也相當成功，減少兩岸這七年多來的緊張與對立，也讓國際社會注意到，兩岸不是一定要兵戎相見，也有透過交往達成和平的可能。

前總統馬英九（左）1日傍晚在深圳會見中國國台辦主任宋濤（右），強調兩岸的和平穩定...
前總統馬英九（左）1日傍晚在深圳會見中國國台辦主任宋濤（右），強調兩岸的和平穩定不只是造福兩岸，對全世界也有巨大意義。（記者廖士鋒／攝影）

宋：兩岸同胞一家人

宋濤指出，馬英九為兩岸關係和平發展所做的努力和貢獻，「我們高度讚賞」；兩岸同胞是一家人，家和萬事興，一家人就應常來往，多聯繫，理應交流合作、融合發展。他還向隨行的台灣學生說，來到中國，跨越的是海峽，而要了解中國，跨越的是時空；期盼他們親眼體會中國經濟社會發展成就。

馬英九一行還預計訪問比亞迪公司、參訪廣東中山的孫中山故居，再至港珠澳大橋，之後到廣東省會廣州市，晚間於白天鵝賓館與中共政治局委員、廣東省委書記黃坤明會見。

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