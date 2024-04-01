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美國夢變貴 一生要花345萬元 平均終生收入230萬

編譯徐薏茹／綜合27日電
實現美國夢的成本愈來愈貴，除了家庭、子女，擁有滿意的房產也愈來愈難。（歐新社）
實現美國夢的成本愈來愈貴，除了家庭、子女，擁有滿意的房產也愈來愈難。（歐新社）

實現「美國夢」已經成為愈來愈昂貴的目標，現在估計一生要花費345萬元。

美國夢這一概念曾象徵向上流動性的潛能，象徵財務成功和舒適的生活，由婚姻、子女、房屋所有權和教育達成，但現在已經沒那麼容易實踐。

喬治城大學(Georgetown University)教育與勞動力中心(Center on Education and the Workforce)的報告顯示，考慮到所有教育水平，美國人的平均終生收入徘徊在230萬元左右，與現實的對比可說是相當鮮明。

雅虎(Yahoo!)報導，Investopedia的一項研究揭露一個假想一家四口的美國家庭為這一夢想奮鬥需付出的驚人代價。

根據2022年The Knot的數據，結婚的平均花費為3萬5800元，包括婚戒和婚禮儀式。

根據Zillow和聯邦金融機構截至2023年9月的數據，考慮到10%的頭期款和30年期房貸固定利率，以抵押貸款買房的平均花費為79萬6998元。

養育小孩方面，對於擁有大型團體健保計畫的人來說，在醫院生兩個孩子的平均自付費用為5708元。

這還只是較容易的部分，依據美國農業部(USDA)報告的2022年通膨做調整，直到18歲，撫養兩個孩子的費用為57萬6896元，送孩子上大學一年平均需花費4萬2000元。

醫療保健是巨大的開支，根據KFF 2023年的調查數據，平均家庭健康計畫的累計終生保險費可達到93萬4752元。

交通方面，若以每六年購買一次二手車的標準，一生中擁有汽車的總成本總計約27萬1330元。

2022年Synchrony的一項調查顯示，照顧一隻預計能活15年的狗和貓需花費3萬4948元至10萬922元。

退休方面，使用聯邦疾病防治中心(CDC)的預期壽命數據加上家庭收入中位數數據計算後，退休人士維持80%退休前收入所需的估計儲蓄為71萬5968元。

即便是死亡也要花錢，Policygenius 2023年的數據表明，傳統觀看與下葬喪禮服務的平均花費為7848元。

退休 聯邦疾病防治中心 貸款

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